Pozlilo mu na utakmici: Tracy Morgan boluje od dijabetesa, bio i na transplantaciji bubrega

Američkom komičaru i glumcu Tracyju Morganu pozlilo je dok je pratio košarkašku utakmicu u Madison Square Gardenu. New York Knicksi igrali su protiv Miami Heata, a tijekom treće četvrtine Morgan je počeo povraćati. Fotografije i videosnimke s mjesta događaja, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, prikazuju glumca nagnutog nad podom, dok mu prisutni pružaju pomoć. Svjedoci su izjavili da je Morgan imao i krvarenje iz nosa i jedva stajao na nogama. Igra je bila prekinuta desetak minuta dok su medicinsko osoblje i zaposlenici u dvorani zbrinjavali Morgana i čistili teren.

Još uvijek nije poznato što je točno uzrok njegove iznenadne slabosti na utakmici, a obožavatelji i kolege nadaju se da će se brzo oporaviti.

Boluje od dijabetesa

Morgan, poznat po showu 'Saturday Night Live' i seriji '30 Rock', već se dugi niz godina bori sa zdravstvenim problemima, a boluje i od dijabetesa. Prije 15 godina bio je i na transplantaciji bubrega koji mu je donirala njegova tadašnja djevojka Tanisha Hall.

'What Men Want' US Premiere - Los Angles | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Prošle godine, Morgan je javno govorio o svom iskustvu s lijekom Ozempic, koji se koristi za liječenje dijabetesa tipa 2, a često i za mršavljenje. Iako je u šali izjavio da se udebljao 18 kilograma koristeći lijek, kasnije je pojasnio da mu je Ozempic pomogao i da mu je prepolovio apetit.

Doživio tešku nesreću

Samo četiri godine nakon transplantacije bubrega, Morgan je doživio tešku prometnu nesreću u kojoj je zadobio traumatsku ozljedu mozga. Njegov prijatelj i suradnik James McNair poginuo je u toj nesreći, a Morgan je nakon dva tjedna u komi morao ponovno učiti hodati i govoriti.

Morgan je u prometnoj nesreći sudjelovao i 2019. godine i to samo 15 minuta nakon što je kupio novi Bugatti Veyron Grand Sport. Nakon sudara izašao je iz automobila i počeo lupati po Hondi vozačice s kojom se sudario. Ona je tvrdila da je Morgan udario u nju, a svjedok nesreće tvrdio je suprotno. Morgan se nakon nesreće oglasio na mrežama i poručio pratiteljima kako nije ozlijeđen.

Dva puta se ženio

Komičar se 2020. godine nakon 5 godina brak rastao od supruge Megan Wollover s kojom ima 12-godišnju kći. Morganu je to bio drugi brak, a izvor blizak obitelji rekao je tada medijima kako je krah braka stigao 'iz vedra neba' te da prijatelji para to nisu očekivali. S prvom suprugom, Sabinom Morgan, Tracy je bio u braku 23 godine. Rastali su se 2009. godine, a zajedno imaju troje odrasle djece.

Tracy Morgan and Megan Wollover Divorce | Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Unatoč zdravstvenim izazovima, Tracy Morgan je poznat po izdržljivosti i sposobnosti da se vrati jači. Njegov povratak na pozornicu "Saturday Night Livea" 2015., nakon teške prometne nesreće, publika je dočekala ovacijama. Morgan je i dalje aktivan u svijetu komedije i glume, a nedavno je prisustvovao proslavi 50. obljetnice "Saturday Night Livea".