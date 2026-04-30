Poznata glumačka imena ulaze u 'Tko to tamo pjeva?', evo koja

Ovog petka na Novu TV stiže specijalno izdanje popularnog showa 'Tko to tamo pjeva?' i donosi večer vrhunske zabave. Uz prepoznatljivu atmosferu omiljenog glazbeno-natjecateljskog showa, ova epizoda donosi i plemenitu notu jer će sav osvojeni iznos biti doniran u humanitarne svrhe.

U ulozi natjecatelja naći će se glumački duo Filip Juričić i Ana Begić Tahiri, koje su gledatelji mogli pratiti i u seriji U dobru i zlu. Njihov zadatak bit će otkriti tko od devet tajnih glasova zaista zna pjevati, a tko se samo vješto pretvara. U tome će im pomagati stalni panelisti Alka Vuica, Goran Vinčić, Luka Nižetić i Gianna Apostolski, dok će se kao gošća panelu pridružiti glumica Mirna Medaković Stepinac.

Natjecatelji će kroz igru pokušati osvojiti što veći iznos upravo za Hrabri telefon, a gledatelje očekuju i brojne zanimljive anegdote iz glumačkog svijeta koje će Filip i Ana podijeliti tijekom emisije.

- Hrabri telefon djeluje već 30 godina i mi smo prvo sigurno mjesto kada se osjećaju usamljeno, kada su tužni, i u brojnim drugim situacijama - poručuju iz udruge, ističući važnost pružanja podrške djeci, mladima i obiteljima kojima je pomoć najpotrebnija.

Kroz sedam izazova, natjecatelji će postupno eliminirati osam kandidata, a za svaki otkriveni loš glas osvojit će 500 eura. U završnici emisije preostali tajni glas zapjevat će u duetu s Alkom Vuicom, a Filip i Ana tada će morati donijeti najvažniju odluku večeri - odustati i zadržati dosad osvojeni iznos ili riskirati sve u borbi za glavnu nagradu.

Pred njima će se naći devet intrigantnih tajnih glasova, a to su: nordijska hodačica, vlasnik OPG-a, instruktorica matematike, kauboj, novogodišnja pjevačica, dostavljač, trenerica džuda, radijska urednica i ljubiteljica biljaka. Koliko će Anu i Filipa voditi intuicija, a koliko će poslušati savjete kolega iz svijeta zabave, ne propustite otkriti ovog petka u specijalnom izdanju emisije 'Tko to tamo pjeva?' od 20:15 na Novoj TV!