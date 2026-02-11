'Tko to tamo pjeva' vraća se na male ekrane: 'Veselimo se!'

Najzabavniji glazbeno-natjecateljski show „Tko to tamo pjeva“ uskoro dolazi na Novu TV s trećom sezonom koja obećava još više iznenađenja, kreativnih tajnih glasova, neočekivanih obrata i napetih izazova.

U showu u kojemu je intuicija važna, a glas presudan, gledatelje očekuje još jedna televizijska zabava prepuna improvizacije i mašte, jer u ovoj emisiji ne znaju svi pjevati, niti svi to znaju prepoznati.

Kroz nove glazbene pustolovine i ove sezone gledatelje će voditi duhoviti Frano Ridjan, a u donošenju ključnih odluka natjecateljima će pomagati stalni stručni panel: Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić. Uz znanje, iskustvo i neizostavan humor, panelisti će pokušati pomoći natjecateljima da osvoje glavnu novčanu nagradu od 5.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Svakoj epizodi pridružuje se i poseban gost, stručnjak iz svijeta glazbe i scenske umjetnosti, čiji savjeti mogu biti presudni u otkrivanju pravih pjevačkih talenata. Nova sezona donosi svježu energiju, nove goste i vrhunsku zabavu, a dobra atmosfera, koju je publika kroz prethodne dvije sezone uspješno prepoznala, jamči smijeh i nepredvidive trenutke.

- Zabava i energija među nama panelistima je toliko dobra da zaista iz epizode u epizodu guštamo, a publika to zna cijeniti - otkriva Luka Nižetić, čiju nestrpljivost ususret novoj sezoni dijeli i kolegica panelistica.

- Jako se veselimo, svi smo uzbuđeni i jedva čekam da krenemo - priznaje Gianna Apostolski.

Foto: Luka Dubroja

Novu sezonu, ispunjenu uzbuđenjem i zabavom, voditelj i članovi panela najavili su promo spotom, poručivši da ono najbolje od „Tko to tamo pjeva“ tek slijedi. Ne propustite novu sezonu jer prepoznati pravi glas nikad nije bilo izazovnije ni zabavnije!