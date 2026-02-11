Obavijesti

Show

Komentari 0
STIŽE 3. SEZONA

'Tko to tamo pjeva' vraća se na male ekrane: 'Veselimo se!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Tko to tamo pjeva' vraća se na male ekrane: 'Veselimo se!'
6
Foto: Luka Dubroja

U showu u kojemu je intuicija važna, a glas presudan, gledatelje očekuje još jedna televizijska zabava prepuna improvizacije i mašte, jer u ovoj emisiji ne znaju svi pjevati, niti svi to znaju prepoznati.

Admiral

Najzabavniji glazbeno-natjecateljski show „Tko to tamo pjeva“ uskoro dolazi na Novu TV s trećom sezonom koja obećava još više iznenađenja, kreativnih tajnih glasova, neočekivanih obrata i napetih izazova.

U showu u kojemu je intuicija važna, a glas presudan, gledatelje očekuje još jedna televizijska zabava prepuna improvizacije i mašte, jer u ovoj emisiji ne znaju svi pjevati, niti svi to znaju prepoznati.

Kroz nove glazbene pustolovine i ove sezone gledatelje će voditi duhoviti Frano Ridjan, a u donošenju ključnih odluka natjecateljima će pomagati stalni stručni panel: Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić. Uz znanje, iskustvo i neizostavan humor, panelisti će pokušati pomoći natjecateljima da osvoje glavnu novčanu nagradu od 5.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Svakoj epizodi pridružuje se i poseban gost, stručnjak iz svijeta glazbe i scenske umjetnosti, čiji savjeti mogu biti presudni u otkrivanju pravih pjevačkih talenata. Nova sezona donosi svježu energiju, nove goste i vrhunsku zabavu, a dobra atmosfera, koju je publika kroz prethodne dvije sezone uspješno prepoznala, jamči smijeh i nepredvidive trenutke.

OMILJENA SERIJA Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Gatara ne odustaje!
Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Gatara ne odustaje!

- Zabava i energija među nama panelistima je toliko dobra da zaista iz epizode u epizodu guštamo, a publika to zna cijeniti - otkriva Luka Nižetić, čiju nestrpljivost ususret novoj sezoni dijeli i kolegica panelistica.

- Jako se veselimo, svi smo uzbuđeni i jedva čekam da krenemo - priznaje Gianna Apostolski.

Foto: Luka Dubroja
NOVE TRANSFORMACIJE USKORO 'Tvoje lice zvuči poznato' vraća se na male ekrane: U žiri stiže glumica iz popularne TV serije
'Tvoje lice zvuči poznato' vraća se na male ekrane: U žiri stiže glumica iz popularne TV serije

Novu sezonu, ispunjenu uzbuđenjem i zabavom, voditelj i članovi panela najavili su promo spotom, poručivši da ono najbolje od „Tko to tamo pjeva“ tek slijedi. Ne propustite novu sezonu jer prepoznati pravi glas nikad nije bilo izazovnije ni zabavnije!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'
SEKSKLUZIVNO

VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'

Pjevačica i 'Gospodin Savršeni' u dobrom su raspoloženju zaigrali padel, a prilikom igre svako su malo hrlili jedno drugome u zagrljaj
U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'
'BEOGRAĐANI UMIRU OD SRAMA'

U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'

U završnoj potjeri lovcu Mladenu Vukorepi postavljeno je pitanje: 'Koji je grad poznat i po Ćacilendu?' Točan odgovor bio je - Beograd. Vukorepa ga je bez zadrške izgovorio
Evo što vas čeka u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 11. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026