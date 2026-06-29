Poznata holivudska slatkica ljubi njemačkog financijera

Nakon gotovo dvije godine nagađanja, glumica Reese Witherspoon (50) i financijer Oliver Haarmann (58) potvrdili su svoju vezu. Par se prvi put službeno pojavio u javnosti na njujorškoj premijeri serije 'Elle', prednastavka kultnog filma 'Plavuša s Harvarda'. Držeći se za ruke, nisu skrivali privrženost, a modno su se uskladili u nijansama ružičaste, odajući počast liku Elle Woods.

Svečani događaj održan 23. lipnja bio je idealna prilika za taj korak. Witherspoon, izvršna producentica serije, nosila je ružičastu čipkastu haljinu brenda Monse, dok je Haarmann njezin izgled nadopunio tamnim odijelom i ružičastom kravatom. Njihova opuštenost pred fotografima i javna razmjena nježnosti privukli su veliku pozornost i okončali višemjesečne glasine.

Iako je sada u centru pažnje, Oliver Haarmann (58) poznat je po izbjegavanju svjetla reflektora. Njemački financijer suosnivač je i partner u privatnoj tvrtki Searchlight Capital, a diplomirao je na Sveučilištu Brown te stekao MBA na Harvardu. Izvan posla, Haarmann je strastveni ljubitelj hokeja i manjinski vlasnik NHL momčadi New York Islanders, što je ostvarenje njegova dječačkog sna.

Par je prvi put viđen zajedno u srpnju 2024., a vezu su potvrdili u rujnu iste godine. Odnos su držali daleko od javnosti, uz tek pokoju fotografiju iz Londona ili Saint-Tropeza. Upravo je Haarmannova nezainteresiranost za holivudsku scenu ono što je, prema izvorima, posebno privuklo 50-godišnju Witherspoon.

​- Njegov odnos s Oliverom za nju je vrlo poseban. Njega ne zanima holivudski sjaj. On je tu za nju - rekao je izvor za medije, naglasivši kako joj pruža jako veliku podršku. Ovo je prva ozbiljna veza glumice nakon razvoda od agenta Jima Totha 2023. godine.

*uz korištenje AI-ja

