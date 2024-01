Poznata pjevačica iznenadila je javnost gubitkom kilograma pa priznala: 'Slušala sam doktore'

Poznata pjevačica, Kelly Clarkson (41) koja vodi i svoju emisiju 'The Kelly Clarkson Show' u posljednje vrijeme pojavljuje se pred malim ekranima znatno mršavija, a nedavno je i otkrila kako je uspjela skinuti kilograme.

- Šetnja gradom je pravi trening. Također, trenutno sam jako zaljubljena u infracrvene saune. Doduše, prehladila sam se jer su me svi iscrpili - rekla je Kelly koja se preselila u New York pa joj je i to pomoglo u gubitku viška kilograma.

Što se tiče njezine prehrane, objasnila je kako jede zdravu mješavinu svega, kako piše People.

- Smršavila sam jer sam slušala liječnika. Nekoliko godina ranije, jednostavno nisam - nastavila je.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Pojasnila je kako 90 posto vremena vrlo dobra pri održavanju proteinske dijete za koju tvrdi da joj paše.

- Ja sam djevojka iz Teksasa, pa volim meso. Ispričavam se vegetarijancima ovog svijeta - dodala je.

Inače, Clarkson je prethodno govorila o gubitku 16 kilograma u intervjuu kod Hodu Kotb 2018. godine. 'Znam da me ova industrija voli mršavu, no za mene ta kilaža nikada nije bila problem', rekla je tada.

Foto: PA/Pixsell

Podsjetimo se, Clarkson ima kći River Rose (9) i sina Remingtona (7) s bivšim suprugom Brandonom Blackstockom. Nakon njihovog razvoda, glazbenica se preselila u New York.

- Znala sam da mi treba novi početak i da ne mogu biti u Los Angelesu. Stvarno sam željela biti u Montani, ali tamo još uvijek ne možete nastupati kako spada. Jedina druga opcija bila je New York - pojasnila je ranije.