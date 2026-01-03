Poznata pjevačica Novu godinu dočekala sama u bolnici: 'Možda nije fensi face lift, ali...'

Američka pjevačka zvijezda P!nk, poznata po svojoj neiscrpnoj energiji i akrobatskim nastupima, dočekala je 2026. godinu na posve neočekivan način. Umjesto na raskošnoj zabavi, četrdesetšestogodišnja glazbenica Novu je godinu provela u bolničkom krevetu, odakle je svojim milijunima obožavatelja poslala dirljivu i inspirativnu poruku o snazi, oporavku i nadi u bolje sutra, pokazavši još jednom svoju neslomljivu volju.

Na fotografiji objavljenoj na samom početku Nove godine, P!nk, pravim imenom Alecia Beth Moore-Hart, pozira s osmijehom u bolničkoj haljini i s povezom na vratu. Unatoč okolnostima, pjevačica zrači optimizmom dok u pozadini medicinska oprema svjedoči o ozbiljnosti situacije. U dugačkom i emotivnom opisu otkrila je da se oporavlja od operacije vratne kralježnice.

"Završavam godinu odajući poštovanje, obraćajući pažnju i popravljajući svoje tijelo. Možda nije fensi face lift, ali dobivam dva nova sjajna diska u vratu. Novi ožiljak, novi podsjetnik da cijenim ovo tijelo koje imam i koristim ga za sve što vrijedi. Rock 'n' roll je kontaktni sport", napisala je pjevačica, aludirajući na cijenu koju plaća za svoje fizički iznimno zahtjevne nastupe koji su postali njezin zaštitni znak.

Dodala je i kako je doček provela sama, dok su njezin suprug Carey Hart i njihovo dvoje djece uživali na snijegu.

"Dok sjedim ovdje sama na Staru godinu u bolničkoj sobi, dok moja obitelj sretno snowboarda, znam da će 2026. biti bolja jer sam ja tako odlučila", poručila je hrabro.

Foto: Instagram/kerolaychaves

U objavi se osvrnula na 2025. godinu, opisujući je kao iznimno tešku za sve, punu događaja "koji su se kretali u rasponu od apsolutno razarajućih do blago iritantnih". Za pjevačicu, koja je prodala više od 135 milijuna ploča diljem svijeta, protekla godina donijela je i druge zdravstvene probleme, uključujući i zarazu E. coli tijekom odmora u rujnu. Ipak, unatoč svim nedaćama, pronašla je ljepotu u malim stvarima, poput ljubavi prema svojoj djeci i pomaganju njima da ostvare svoje snove.

Obožavatelji su joj u komentarima uputili nebrojene želje za brzim oporavkom. "Ovo je tako lijepo i iskreno. Hvala ti što dijeliš svoje misli. Želim ti što brži oporavak i fantastičnu, sretnu novu godinu", samo je jedan od komentara podrške.