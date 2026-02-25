Obavijesti

UŽIVALA NA PUTOVANJU

Poznata Splićanka na Tajlandu pokazala top formu: Otkrila i zašto su je tamo žene oduševile

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Privani album

Bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić posjetila je Tajland, a svojim je objavama izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama

Admiral

Biljana Mančić, uspješna splitska poduzetnica, koje se domaća javnost i danas rado sjeća kao bivše Miss Universe Hrvatske, ovih se dana vratila s Tajlanda i odmah izazvala pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu objavila je video u kojem govori o onome što je, kako kaže, gotovo nemoguće ne primijetiti dok boravite u toj zemlji: žene u Tajlandu i u srednjim godinama izgledaju mladoliko, vitko i svježe, s blistavom kožom koja djeluje kao da prkosi vremenu. Evo u čemu je tajna…

- Ljudi misle da je to genetika, ali istina je puno jednostavnija, to je njihov način života - poručila je Biljana, koja se u estetiku i njegu kože itekako razumije, s obzirom na to da je vlasnica uspješne poliklinike koju redovito posjećuju i brojne poznate Hrvatice.

Prema njezinim riječima, tajna Tajlanđanki krije se u četiri ključna faktora. 

- Prvi je prehrana. Tradicionalna tajlandska kuhinja obiluje povrćem, ribom i rižom, a često se koristi i kokosovo ulje te zdrave masnoće koje djeluju protuupalno. Takva prehrana smanjuje upalne procese u tijelu, a to se direktno vidi na koži. Manje upala znači i sporije starenje - objašnjava Biljana, dodajući da je drugi faktor  svakodnevna njega kože. 

- Tajlanđanke od mladosti njegu shvaćaju ozbiljno, ali pritom ne koriste teške teksture i agresivne proizvode. Fokus je na laganim formulama, biljnim ekstraktima, prirodnim sastojcima i tradicionalnim metodama poput rižine vode. Osim toga, ključna je i zaštita od sunca, jer UV zrake ostavljaju najveći trag na koži. Treći element je mentalni balans - ističe Biljana, koja se na Tajlandu odmarala u društvu sestre i prijateljica, a osim u kupanju, uživale su u svim blagodatima njihove njege.

Foto: Privani album

- Meditacija je Tajlanđanima dio svakodnevice, a budistička filozofija života potiče mir, zahvalnost i jednostavnost. Manje stresa znači manje kortizola koji direktno ubrzava starenje. To je činjenica. Četvrti faktor za mladolik izgled tamošnjih žena su kretanje i masaža. Tajlanđanke su prirodno aktivne, a masaže su tamo dio kulture,  ne luksuz. One potiču cirkulaciju, regeneraciju i opuštanje tijela. Tijelo koje se redovito opušta i pokreće sporije stari. Cirkulacija je sve - tumači u videu bivša Miss Universe, koja je na odmoru i sama pokazala zavidnu top liniju.

Foto: Privani album

-Tajlandski pristup ljepoti zapravo vrlo jednostavan: umjerenost, prirodna njega, briga iznutra i izvana te poštivanje vlastitog tijela. Ljepota nije samo genetika. U Tajlandu je ljepota stil života - poručila je Mančić, a njezina objava već je inspirirala brojne pratiteljice koje u komentarima priznaju da bi rado usvojile barem dio tih navika.

