Poznata voditeljica s Bravo! radija i kondicijski trener 'vatrenih' čekaju prvo dijete!

U domu Aleksandre Milinković Dadić (36), omiljenog glasa Bravo! radija, i njezina supruga Marina Dadića (37), kondicijskog stručnjaka hrvatske nogometne reprezentacije, posljednjih mjeseci vlada val uzbuđenja. Nakon dvije godine braka, postat će roditelji, a Aleksandra se sretnom viješću pohvalila i na društvenim mrežama.

- Level up...'Player' 3 dolazi - napisala je Aleksandra u opisu ispod objave, a u komentarima su joj odmah pristigle brojne čestitke.

'Čestitam Alex, predivno', 'Ajmooo', 'Jeeeej!!', 'Čestitke', 'Predivno', 'Prekrasno!', Kreće najbitniji maraton u vašem životu. Čestitam mili moji, pisali su im.

Aleksandra je u razgovoru za Net.hr otkrila i da se trenutno osjeća fizički bolje nego što je očekivala.

- Što se tiče fizičkog dijela, osjećam se super. Imam puno energije. Nisam se nešto ni borila s trudničkim umorom; možda malo u prvom tromjesečju. Redovito treniram, radim i sve je okej. Ponekad čak i zaboravim da sam trudna - otkrila je Milinković Dadić, dodajući da je potpuno izbjegla tipične trudničke mučnine.

Ipak ,emocionalna strana priče je intenzivnija.

- Emocionalno je to kombinacija svega. Najviše sreće i zahvalnosti, ali i straha… Ipak dolazi nešto potpuno novo. Pitam se kako ću se snaći, hoću li biti dobra mama, ali mislim da je to prirodno. Vjerojatno svaka žena koja se nađe u takvoj situaciji promišlja o tome - istaknula je Aleksandra.

Za nju i supruga Marina ova beba nosi posebno značenje.

- Ovo nam je bila velika želja i onaj posljednji komad slagalice koji je našoj maloj obitelji nedostajao. Put do trudnoće nije bio lagan niti kratak, ali sada napokon dobiva sretan završetak - priznala je Milinković.

.Budući da su sve prolazili zajedno, Marin je otkrio da je prvi saznao sretnu vijest, a potom su je podijelili s najbližima. Također, već znaju i spol djeteta, ali odlučili su ga zasad zadržati samo za sebe. Podsjetimo, par se upoznao i povezao zahvaljujući sportu. Aleksandra, osim što uživa u svom radijskom poslu, aktivna je sportašica i certificirana fitness trenerica. Marin, s druge strane već godinama priprema 'vatrene' za velika natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo u Kataru, gdje je reprezentacija osvojila broncu.

