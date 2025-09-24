Obavijesti

OTKRILA JE POSEBNO IME

Rihanna je rodila djevojčicu

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Manon Cruz

Rihanna i A$AP Rocky dobili su treće dijete, a sretnu vijest par je potvrdio na Instagramu

Rocky Irish Mayers, kratko je napisala Rihanna na Instagramu i rastopila milijune pratitelja. To je ime njezine djevojčice koja je na svijet stigla 13. rujna, a pjevačica i A$AP Rocky sad uživaju sa svojim trećim djetetom.

JAKO SLATKO! Ono kad ti je mama Štrumpfeta: Rihannini sinovi uživali su na premijeri njenog novog filma...
Ono kad ti je mama Štrumpfeta: Rihannini sinovi uživali su na premijeri njenog novog filma...

Pjevačica je još na Met Gali u svibnju potvrdila da je ponovno trudna, a vijest je tad obišla svijet jednako brzo kao i fotografije njezine spektakularne bijele haljine. Rihanna i Rocky već su roditelji dvojice sinova, trogodišnjeg RZA-e i dvogodišnjeg Riota. Obožavatelji su u komentarima preplavili pjevačicu čestitkama i nagađanjima tko je inspirirao neobično ime Irish.

The 78th Cannes Film Festival - Screening of the film "Highest 2 Lowest" Out of competition - Red Carpet
Foto: Manon Cruz

