Rihanna je rodila djevojčicu

Rocky Irish Mayers, kratko je napisala Rihanna na Instagramu i rastopila milijune pratitelja. To je ime njezine djevojčice koja je na svijet stigla 13. rujna, a pjevačica i A$AP Rocky sad uživaju sa svojim trećim djetetom.

Pjevačica je još na Met Gali u svibnju potvrdila da je ponovno trudna, a vijest je tad obišla svijet jednako brzo kao i fotografije njezine spektakularne bijele haljine. Rihanna i Rocky već su roditelji dvojice sinova, trogodišnjeg RZA-e i dvogodišnjeg Riota. Obožavatelji su u komentarima preplavili pjevačicu čestitkama i nagađanjima tko je inspirirao neobično ime Irish.

Foto: Manon Cruz