Poznate još tri kandidatkinje u novom 'Gospodinu Savršenom'

U novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' djevojke se ponovno bore za srca dva 'Savršena'. U središtu pozornosti su Karlo i Petar, koji, iako različiti, imaju isti cilj - pronaći ljubav pred kamerama. Ovih dana prestavljene su već neke kandidatkinje, a za srca novih 'Savršenih' borit će se i ove tri dame.

ANASTASIA (22), ZADAR

Anastasia je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj. Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom.

Foto: rtl

Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje. Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića.

U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima.

LARA (22), OSIJEK

Lara dolazi iz Osijeka i strastvena je sportašica: šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Uz sport, obožava automobile i biti okružena ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji.

Njezin je idealan partner atletski građen, iskren, komunikativan i prihvaća je onakvom kakva jest. Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti - što za Laru odražava karakter.

Foto: rtl

Cijeni poštovanje i zajedništvo u vezi, a privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, a opet iskreni i spontani. Izravna je i otvorena osoba, ne boji se biti svoja, izbjegava dramu i nikada ne dijeli detalje svog ljubavnog života.

Lara je djevojka koja zna što želi, snažna je, samosvjesna i spremna graditi odnos na temelju povjerenja, poštovanja i zajedničke energije. U show ulazi s ciljem da u Gospodinu Savršenom pronađe partnera koji dijeli njezine interese i energiju.

ANDREA (26), BEOGRAD

Andrea sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija. Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje.

Foto: rtl

Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo.

Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka.