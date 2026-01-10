Obavijesti

Show

Komentari 1
USKORO NOVA SEZONA

Poznate još tri kandidatkinje u novom 'Gospodinu Savršenom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Poznate još tri kandidatkinje u novom 'Gospodinu Savršenom'
8
Foto: rtl

Anastasia, Lara i Andrea nove su tri kandidatkinje koje će u nadolazećoj sezoni 'Gospodin Savršenog' pokušati pronaći ljubav. Od partnera žele da im bude podrška, dijeli njihove interese i cijeni njihove trenutke zajedno

Admiral

U novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' djevojke se ponovno bore za srca dva 'Savršena'. U središtu pozornosti su Karlo i Petar, koji, iako različiti, imaju isti cilj - pronaći ljubav pred kamerama. Ovih dana prestavljene su već neke kandidatkinje, a za srca novih 'Savršenih' borit će se i ove tri dame. 

ANASTASIA (22), ZADAR

Anastasia je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj. Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom.

Foto: rtl

Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje. Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića.

TRAŽE LJUBAV I ove djevojke borit će se za srca nova dva 'Gospodina Savršena'
I ove djevojke borit će se za srca nova dva 'Gospodina Savršena'

U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima.

LARA (22), OSIJEK

Lara dolazi iz Osijeka i strastvena je sportašica: šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Uz sport, obožava automobile i biti okružena ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji.

PRVE TRI KANDIDATKINJE Iva, Jelena i Manuela borit će se za srca Savršenih: Upoznajte ih
Iva, Jelena i Manuela borit će se za srca Savršenih: Upoznajte ih

Njezin je idealan partner atletski građen, iskren, komunikativan i prihvaća je onakvom kakva jest. Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti - što za Laru odražava karakter.

Foto: rtl

Cijeni poštovanje i zajedništvo u vezi, a privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, a opet iskreni i spontani. Izravna je i otvorena osoba, ne boji se biti svoja, izbjegava dramu i nikada ne dijeli detalje svog ljubavnog života.

MOŽETE LI ODLUČITI? ANKETA Tko vam je najzgodniji 'Gospodin Savršeni' ikad?
ANKETA Tko vam je najzgodniji 'Gospodin Savršeni' ikad?

Lara je djevojka koja zna što želi, snažna je, samosvjesna i spremna graditi odnos na temelju povjerenja, poštovanja i zajedničke energije. U show ulazi s ciljem da u Gospodinu Savršenom pronađe partnera koji dijeli njezine interese i energiju.

ANDREA (26), BEOGRAD

Andrea sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija. Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje.

Foto: rtl

Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo.

SVIĐA LI VAM SE? FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...
FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...

Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'
SASVIM ISKRENO

Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'

U emotivnom videu kojeg je podijelila na Instagramu Ella Dvornik otvoreno progovara o izazovima mentalnog zdravlja i važnosti traženja pomoći onda kada je to potrebno
Knollica pokazala liniju u mini bikiniju, a ovako su je 'ulovili' prije nekoliko godina na plaži...
VELIKA RAZLIKA

Knollica pokazala liniju u mini bikiniju, a ovako su je 'ulovili' prije nekoliko godina na plaži...

Prije nekoliko godina fotografi su 'ulovili' jednu od najpoznatijih 'vatrenih' navijačica Ivanu Knoll na plažu. Fotografije su se bitno razlikovale od onih koje je objavljivala na mrežama. I ovih dana objavljuje 'vruće' fotke iz Meksika...
FOTO Žanamari pozirala u minici na snijegu: 'Naježila sam se...'
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Žanamari pozirala u minici na snijegu: 'Naježila sam se...'

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira usred snježne idile u oskudnom izdanju. Iako je na sebi imala jaknu, noge su joj bile potpuno gole

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026