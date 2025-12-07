Obavijesti

NOĆ ZA PAMĆENJE

Poznati honorari izvođača za doček Nove na Trgu bana Jelačića, pali su i neki rekordi

Poznati honorari izvođača za doček Nove na Trgu bana Jelačića, pali su i neki rekordi
Foto: milkaslikke, Daniel Kiršić, Jan Humski, Ivica Galović/Pixsell, Canva

Većina novca potrošit će se na glavne zvijezde, a ovo je dosad najskuplji program od kada je Tomašević gradonačelnik Zagreba

Nakon što su potvrđena imena koja će nastupati za doček Nove godine 2026. na Trgu bana Jelačića, poznato je koliko će izvođači zaraditi za najluđu noć u godini. Turistička zajednica Grada Zagreba, koja pokriva sve troškove glazbenog programa koji ugovara Grad Zagreb, za četiri benda izdvaja ukupno 150 tisuća eura, no većina tog iznosa odlazi samo na jedno ime, piše Jutarnji list.

Radi se o iznosima koji se odnose isključivo na nastupe izvođača, a tu nisu uračunati dodatni troškovi smještaja, prijevoza i zahtjeva iz hospitality ridera. 

Glavni zabavljači na trgu bit će Dubioza kolektiv, a bit će plaćena 118 tisuća eura neto, iznos koji sam za sebe čini gotovo 80 posto kompletnog budžeta za honorare. Ostali izvođači financijski su u potpuno drugoj kategoriji: Elemental će za nastup dobiti 17 tisuća eura, dok Idem i Luzeri ulaze u novu godinu s neto honorarima od 8 tisuća i 7 tisuća eura.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Osim toga, Grad Zagreb će iz vlastitog proračuna potrošiti oko 135 tisuća eura za tehničku produkciju, pozornicu, sigurnosne i logističke usluge. Dakle, ukupan trošak javnog novogodišnjeg programa premašit će četvrt milijuna eura, pri čemu glazbeni dio predvodi Dubioza s honorarom koji višestruko nadmašuje sve ostale izvođače zajedno.

Prema dostupnim podacima iz prethodnih godina, ovogodišnji program time postaje najskuplji novogodišnji doček u posljednjem razdoblju i najskuplji u mandatu aktualne gradske uprave. Usporedbe radi, pojedini raniji dočeci, uključujući i one s više izvođača, iznosili su manje nego što ove godine iznosi samo honorar Dubioze kolektiv, koji se svojim iznosom približava ukupnim proračunima nekadašnjih novogodišnjih programa na Trgu bana Jelačića.

Podsjetimo, uz središnji program na Trgu, Grad Zagreb organizira i Dječji doček Nove godine, namijenjen najmlađim posjetiteljima. Održat će se na Trgu Petra Preradovića, s početkom u 11.30 sati. Tamo će nastupiti Bojan Jambrošić uz glazbeni program i goste iznenađenja. Završno odbrojavanje predviđeno je neposredno prije podneva, a u 12 sati najmlađi će simbolično dočekati "malu" Novu godinu, uz prigodne scenske efekte. Program vodi Miro Čabraja, a u realizaciji sudjeluje Kulturni centar Travno.

