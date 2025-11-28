ANKETA Sviđa li vam se program za doček Nove u Zagrebu? Evo tko će sve nastupati na trgu...

Program dočeka Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, a treću godinu zaredom bit će organiziran i Dječji doček s početkom od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića
Grad Zagreb pripremio je bogat program za doček Nove 2026. godine. Kako je najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, sve one koji na Staru godinu dođu na Trg bana Jelačića, u Novu će uvesti velike zvijezde i popularni zagrebački bendovi.
- Nakon sjajnih izvođača prošle godine, Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: 'Luzeri', 'Idem', 'Elemental' i 'Dubioza kolektiv' - započeo je Tomašević.
Voditeljica novogodišnjeg programa bit će Martina Validžić, proslavljena novinarka i autorica nezaboravnih putopisnih dokumentaraca.
- Uvjereni smo da će sve generacije Zagrepčana i Zagrepčanki, kao i svi posjetitelji, uživati u programu, čije detalje ćemo komunicirati na vrijeme - dodao je gradonačelnik Tomašević.
Po treći puta zaredom Grad organizira i dječji doček Nove godine koji će se održati 31. prosinca od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića, a mališani će Novu godinu dočekati uz voditelja Miru Čabraju, a zabavljat će ih Bojan Jambrošić, Joje iz dječje emisije, te brojni gosti iznenađenja.
Podsjetimo, ranijih godina Zagrepčanke i Zagrepčane zabavljali su izvođači od 'Psihomodo Popa', preko 'Pips, Chips i Videoclips',' Leta 3', pa do 'Miach', 'Grše', 'Hiljsona Mandele', 'Josipe Lisac' i 'Baby Lasagne'.
