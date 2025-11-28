Obavijesti

Show

Komentari 9
VELIKE ZVIJEZDE I POPULARNI BENDOVI

ANKETA Sviđa li vam se program za doček Nove u Zagrebu? Evo tko će sve nastupati na trgu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Sviđa li vam se program za doček Nove u Zagrebu? Evo tko će sve nastupati na trgu...
3
Zagreb: Davor Gobac na "Fuliranju" uveo okupljene u Novu 2025. godinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Program dočeka Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, a treću godinu zaredom bit će organiziran i Dječji doček s početkom od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića

Grad Zagreb pripremio je bogat program za doček Nove 2026. godine. Kako je najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, sve one koji na Staru godinu dođu na Trg bana Jelačića, u Novu će uvesti velike zvijezde i popularni zagrebački bendovi. 

Foto: PIXSELL/

- Nakon sjajnih izvođača prošle godine, Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: 'Luzeri', 'Idem', 'Elemental' i 'Dubioza kolektiv' - započeo je Tomašević.

Doček u stilu Seve otkrila gdje pjeva za Novu
Seve otkrila gdje pjeva za Novu

Voditeljica novogodišnjeg programa bit će Martina Validžić, proslavljena novinarka i autorica nezaboravnih putopisnih dokumentaraca. 

- Uvjereni smo da će sve generacije Zagrepčana i Zagrepčanki, kao i svi posjetitelji, uživati u programu, čije detalje ćemo komunicirati na vrijeme - dodao je gradonačelnik Tomašević.

Po treći puta zaredom Grad organizira i dječji doček Nove godine koji će se održati 31. prosinca od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića, a mališani će Novu godinu dočekati uz voditelja Miru Čabraju,  a zabavljat će ih Bojan Jambrošić, Joje iz dječje emisije, te brojni gosti iznenađenja.

Podsjetimo, ranijih godina Zagrepčanke i Zagrepčane zabavljali su izvođači od 'Psihomodo Popa', preko 'Pips, Chips i Videoclips',' Leta 3', pa do 'Miach', 'Grše', 'Hiljsona Mandele', 'Josipe Lisac' i 'Baby Lasagne'. 

Zagreb: Kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević glasovao u drugom krugu lokalnih izbora
Zagreb: Kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević glasovao u drugom krugu lokalnih izbora | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'TKO JE KRIV?': KRUŽNI TOKOVI I DUGA SVJETLA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju
Pozirali zagrljeni

FOTO Ovo smo čekali! Maja i Šime uživali u zajedničkom izlasku i utišali glasine o kraju

Naša pjevačica Maja Šuput u četvrtak je navečer uživala u izlasku i dobrom društvu kolega s estrade, a s njom je bio i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez. Iako su neki posumnjali da je romansa između Maje i Šime završila, najnovije zajedničke fotografije uvjerile su u suprotno...
FOTO Sjećate li je se? Oduševila je sve prije deset godina, a evo kako danas izgleda Tina Šegetin
POPULARNA DAMA

FOTO Sjećate li je se? Oduševila je sve prije deset godina, a evo kako danas izgleda Tina Šegetin

Sestre Šegetin proslavile su se u popularnoj reality emisiji 'Big Brother', a svojim su ponašanjem i izgledom privukle pažnju javnosti. Tina, koja je iznimno aktivna na društvenim mrežama, još uvijek privlači brojne fanove
Endrinin jastog u Masterchef kuhinji s dodatkom koji nije bio na meniju: 'Moj se pokakao'
NASMIJALA SVE

Endrinin jastog u Masterchef kuhinji s dodatkom koji nije bio na meniju: 'Moj se pokakao'

Uz Barbaru, jastoga su dobili i Endrina te Otto. Endrina je pritom samouvjereno komentirala: 'Ovo treba biti najbolji tanjur', a dok je rezala jastoga, ukazalo joj se i neočekivano iznenađenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025