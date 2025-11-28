Obavijesti

BOGATI PROGRAM

Doček Nove 2026. godine: Evo tko će sve nastupiti u Zagrebu

Doček Nove 2026. godine: Evo tko će sve nastupiti u Zagrebu
Zagreb: Doček Nove godine na glavnom gradskom Trgu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Program dočeka Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, a treću godinu zaredom bit će organiziran i Dječji doček s početkom od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića

Grad Zagreb i ove je godine pripremio bogat program za doček Nove 2026., uz velike zvijezde i popularna zagrebačke bendove koji će u novu godinu uvesti sve koji na Staru godinu dođu na Trg bana Jelačića.  

- Nakon sjajnih izvođača prošle godine, Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: 'Luzeri', 'Idem', 'Elemental' i 'Dubioza kolektiv' - najavio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba. 

Voditeljica novogodišnjeg programa bit će Martina Validžić, naša proslavljena novinarka i autorica nezaboravnih putopisnih dokumentaraca. 

Gradska uprava nastavlja Zagrepčanima i Zagrepčankama, kao i posjetiteljima Zagreba dovoditi vrhunske glazbenike. Podsjetimo i na izvođače iz prijašnjih godina, od 'Psihomodo Popa', preko 'Pips, Chips i Videoclips',' Leta 3', pa do 'Miach', 'Grše', 'Hiljsona Mandele', 'Josipe Lisac' i 'Baby Lasagne', koji su nas uveli u prethodne četiri nove godine.

- Uvjereni smo da će sve generacije Zagrepčana i Zagrepčanki, kao i svi posjetitelji, uživati u programu, čije detalje ćemo komunicirati na vrijeme - dodao je gradonačelnik Tomašević.

Grad Zagreb već treću godinu zaredom organizira i Dječji doček Nove godine koji će se održati 31. prosinca od 11.30 sati na Trgu Petra Preradovića. Uz pjesmu i ples te koncert Bojana Jambrošića, sjajnog Joje iz dječje emisije, te goste iznenađenja, mališani će odbrojavati zadnje sekunde prije podneva, a točno u 12 sati dočekat će 'malu' Novu godinu uz prigodne scenske efekte i voditelja Miru Čabraju.

Program dočeka Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, a u realizaciji programa Dječje nove godine sudjeluje Kulturni centar Travno. 

Zagreb: Otvorenje Svjetskog seniorskog prvenstva u hrvanju
Zagreb: Otvorenje Svjetskog seniorskog prvenstva u hrvanju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

