HRT-ov voditelj dobio drugo dijete: Na svijet je stigla Iva

Kraj 2025. godine za Ivana Doriana Molnara i njegovu suprugu Anu Krolo Molnar ostat će zauvijek upisan kao jedan od najljepših trenutaka u njihovu životu. Popularni HTV-ov voditelj i novinarka Hrvatskog radija postali su roditelji po drugi put – na svijet je stigla djevojčica Iva.

Sretnu vijest Molnar je podijelio s prijateljima i pratiteljima na društvenim mrežama, ne skrivajući ponos i emocije, javlja Tportal.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Par već ima kćer Mare, rođenu 2023. godine, a Molnar je i tada otvoreno govorio koliko ga je očinstvo duboko promijenilo i emotivno dotaknulo. On i Ana vjenčali su se 2019. godine u Splitu, gradu u kojem je započela i njihova ljubavna priča. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja nakon jedne nogometne utakmice, u vrijeme kada je Ana radila kao novinarka Slobodne Dalmacije.

Osim na privatnom planu, proteklo razdoblje Molnaru je donijelo i važne profesionalne promjene. Prije nešto više od godinu dana iznenadio je publiku prelaskom iz sportskog u zabavni program Hrvatske televizije.