Poznati pjevač nakon 27 godina prekida glazbenu karijeru: 'To mi je postalo malo monotono...'

Michael Buble (48) je najavio kako će se nakon 27 godina uspješne karijere prestati baviti glazbom. Javnost je iznenadio s tom izjavom, a pjevač je odabrao baviti se odsad filmovima i serijama.

- Smatram da se sada nalazim u periodu svog života gdje želim raditi nešto drugo. Uvijek ću gajiti ljubav prema glazbi, ali trebam vremena kako bih radio i neke druge stvari - iskreno je rekao pjevač u podcastu 'Diary of a CEO'.

Foto: DPA/Pixsell

Michael, koji je najpoznatiji po božićnom hitu 'It‘s beginning to Look A Lot Like Christmas', također je dodao kako ne bi htio da ga javnost pamti po 'sređenom Michaelu', koji je uvijek u odijelima, već da ga upoznaju kao 'ležernog Mikea'.

- Svake noći kada odjenem odijelo i popnem se na pozornicu, postanem osoba koja sam uvijek htio biti. On je cool i uvijek kaže stvari koje su ispravne, ali ja isto mogu biti nestašan. Upoznat ćete ga uskoro, to je sigurno. Dvadeset godina se bavim istim poslom, postalo je monotono - objasnio je kanadski pjevač.

Između ostalog se intervjuu dotaknuo i bolesti sina Noaha kojeg ima sa suprugom, glumicom Louisianom Lopilato (36).

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Njihovom je sinu 2016. kada je imao tri godine dijagnosticiran rak jetre.

- Bolest mog sina skroz me šokirala, shvatio sam da mi je obitelj sada prioritet te da moram zanemariti svoj ego i karijeru - istaknuo je Michael koji je tada otkazao sve koncerte i planove kako bi bio uz njega u teškim trenutcima kemoterapije i zračenja.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Srećom, sada desetogodišnjaku je karcinom od 2017. godine u mirovanju, a ponosan otac se na društvenim mrežama pohvalio kako dječak uči svirati klavir i da je krenuo njegovim stopama.

Osim Noaha, kanadski pjevač sa suprugom ima još troje djece: sina Eliasa te kćeri Vidu i Cielo.

Foto: Rocco Spaziani

