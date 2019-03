Poznati preljubnici: Oni su svi varali, ali su ih ipak uhvatili...

Celebrityji su također samo ljudi od krvi i mesa, ali njihov privatni život zanimljiviji je javnosti nego onaj 'običnih smrtnika'. Nekima od njih njihovi 'izleti' u tuđe zagrljaje stajali su veze ili braka, dok su se drugi nekako ipak uspjeli iskupiti svojim boljim polovicama.

Nedavni preljubnički skandal košarkaša Tristana Thompsona (27) i Jordyn Woods (21) šokirao je javnost, iako to nije bilo prvi put da je dečko i otac kćeri Khloe Kardashian (34) uhvaćen u varanju. Naime, Tristan je uhvaćen u travnju prošle godine, samo nekoliko dana prije nego što se rodilo njegovo dijete, s 'Instagram modelom' i šankericom u striptiz klubu Lani Blair (29).

Foto: Instagram

Nakon što je Khloé saznala za to, odlučila mu je oprostiti, ali navodno su potražili profesionalnu pomoć kako bi sačuvali vezu i ostavili sve probleme iza sebe. To se, izgleda, ipak nije dogodilo, a posljednju pogrešku Khloe mu nije oprostila, kao ni najboljoj prijateljici sestre Kylie Jenner (21).

Golfer Tiger Woods (43) i njegova bivša supruga Elin Nordegren (39) mjesecima su punili naslovnice svih tabloida 2010. godine kad je propao njihov šestogodišnji brak. Razlog su bili njegovi brojni preljubi koje je imao, kako je kasnije tvrdio, zbog ovisnosti o seksu s kojom se nije znao nositi. Iako se prvo spominjalo da će Elin dobiti čak 4,88 milijardi kuna nakon razvoda od Woodsa, kasnija izvješća su pokazala da je bivšoj supruzi isplatio 'samo' 651 milijun.

Foto: Reinhold Matay/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

S obzirom na to koliko ga je pogodio razvod i cijeli skandal, posrnula zvijezda prije dvije godine prijavio se u kliniku za liječenje od ovisnosti o tabletama. Woods je navodno rezervirao cijelo krilo klinike samo za sebe, a stručnu pomoć potražio je nakon što je u svibnju uhićen jer je vozio pod utjecajem opijata.

Bivša supruga mu je tada čak prijetila i oduzimanje skrbništva nad njihovo dvoje djece, a jedan od uvjeta je upravo bio da se izliječi od ovisnosti koja ga muči godinama. Woods se već ranije liječio od ovisnosti o tabletama za spavanje, a da je ovisnik o seksu priznao je nakon što je u javnost izašlo desetak njegovih ljubavnica s kojima je varao, sad već bivšu, suprugu.

Američka glumica Kristen Stewart (28) bila je u sretnoj vezi s glumcem i kolegom Robertom Pattinsonom (32), sve dok je paparazzi nisu uhvatili s oženjenim redateljem Rupertom Sandersom (47).

Zbog preljubničkog skandala 'eksplodirale' su društvene mreže, a cijelu situaciju na Twitter profilu komentirao je čak i američki predsjednik Donald Trump (72).

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better!