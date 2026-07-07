Poznati roditelji nisu htjeli da postane glumica, a promijenila je ime da joj se ne rugaju u školi

Glumica Eve Hewson rođena je 7. srpnja 1991. godine u Dublinu u Irskoj. Kći je aktivistice Ali Hewson i glazbenika Paula Davida Hewsona, svijetu poznatijeg kao Bona Voxa, frontmena legendarnog benda U2. Odrasla je u predgrađu Killiney zajedno sa starijom sestrom Jordan te mlađom braćom Elijahom i Johnom.

Iako je odrasla uz jednog od najpoznatijih svjetskih glazbenika, Hewson ističe kako je imala iznenađujuće normalno djetinjstvo. Pohađala je lokalnu školu i živjela uobičajenim životom u Dublinu, dok su putovanja s ocem na turneje za nju predstavljala poseban odmak od svakodnevice.

- Mislim da me upravo to najbolje pripremilo za posao kojim se danas bavim. Mogla sam živjeti normalnim životom u Dublinu, a zatim otići na turneju s tatom i doživjeti nešto potpuno drukčije. Znali smo razlikovati svakodnevicu od tog posebnog svijeta - ispričala je za Irish Times.

Danas je poznata jednostavno kao Eve, no pri rođenju je dobila neobično ime Memphis Eve Sunnyday Iris Hewson. Kasnije je objasnila kako je "Sunnyday" odabrano zato što je rođena sunčanog dana, dok se ime Memphis povezuje s pričama da je kao novorođenče zbog guste kose podsjećala na Elvisa Presleyja ili da je ondje začeta.

Kako bi izbjegla moguće zadirkivanje u školi, tijekom osnovnog obrazovanja zajedno s roditeljima odlučila je koristiti samo ime Eve. Bliski prijatelji i danas je ponekad zovu Memphis Eve, no službeno je promijenila ime u Eve Sunnyday Hewson.

Kao tinejdžerica nije briljirala u školi, zbog čega su joj roditelji angažirali instruktoricu. Pokazalo se da je riječ o redateljici Erici Dunton, koja je tada tek započinjala filmsku karijeru. Dunton ju je povela na snimanje jednog kratkog filma, gdje se Hewson prvi put ozbiljno zainteresirala za glumu.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U jednom trenutku redateljica joj je dopustila stati pred kameru te je pohvalila njezin talent. Taj trenutak bio je presudan. Nedugo zatim Dunton je napisala i režirala nezavisni film "The 27 Club" te u njemu angažirala tada petnaestogodišnju Hewson, čime je započela njezina profesionalna glumačka karijera. Roditelji isprva nisu bili oduševljeni njezinom odlukom da postane glumica. Smatrali su kako je filmska industrija jednako zahtjevna i nepredvidiva kao i glazbena te su je neko vrijeme pokušavali nagovoriti da razmisli o arhitekturi. Ipak, s vremenom su prihvatili njezin izbor.

Nakon srednje škole upisala je studij glume na Tisch School of the Arts pri Sveučilištu u New Yorku, gdje je diplomirala 2013. godine. Još tijekom studija dobila je ulogu u nezavisnom filmu "This Must Be the Place" uz Seana Penna i Frances McDormand.

Slijedile su uloge u filmovima "Blood Ties" i "Enough Said", no pravi proboj ostvarila je 2014. godine u seriji "The Knick". U povijesnoj medicinskoj drami smještenoj u New York početkom 20. stoljeća glumila je medicinsku sestru Lucy Elkins uz Clivea Owena i Andréa Hollanda. Serija je trajala dvije sezone i donijela joj međunarodno priznanje.

Foto: Mario Anzuoni

Prilikom audicije pokušala je prikriti činjenicu da je Bonova kći, no redatelj Steven Soderbergh brzo je otkrio njezin identitet. Kasnije je kroz šalu priznala kako je pretpostavljao da će biti tipičan primjer "nepo-bebe", no upravo ga je njezina profesionalnost razuvjerila.

Tijekom posljednjih godina profilirala se kao jedna od najzanimljivijih irskih glumica svoje generacije. Za psihološki triler "Behind Her Eyes" bila je nominirana za nagradu Irish Film and Television Awards u kategorijama Zvijezda u usponu i Najbolja glavna glumica u dramskoj seriji. Dvije nominacije za najbolju sporednu glumicu donijela joj je uspješna crna komedija "Bad Sisters", dok je za film "Flora and Son" zaradila nominaciju za najbolju glavnu glumicu.

Godine 2024. pridružila se glumačkoj postavi Netflixove miniserije "The Perfect Couple", u kojoj je glumila uz Nicole Kidman, Lieva Schreibera i Dakotu Fanning.

Na velikom platnu je surađivala na dva projekta sa Stevenom Spielbergom, od kojih je najnoviji onaj u znanstvenofantastičnom trileru "Disclosure Day". U filmu tumači Jane, bivšu časnu sestru koja se neočekivano nađe usred globalne krize nakon što njezin dečko, stručnjak za kibernetičku sigurnost kojeg glumi Josh O'Connor, zaprijeti objavom povjerljivih dokumenata koji navodno dokazuju postojanje izvanzemaljaca.

Privatno je od 2010. do 2015. bila u vezi s glumcem Jamesom Laffertyjem, poznatim po seriji "One Tree Hill". Tijekom pandemije koronavirusa vratila se u Irsku i živjela u obiteljskoj kući u Killineyju, gdje je ostala i narednih godina. Od ljeta ove godine njezina je adresa u Los Angelesu, iako često ističe da će Dublin uvijek smatrati svojim pravim domom.