Poznati samohrani otac s malih ekrana htio je biti liječnik, njegova smrt šokirala je svijet

Američki glumac i komičar Bob Saget preminuo je na današnji dan prije četiri godine. Njegova iznenadna i prerana smrt 9. siječnja 2022. šokirala je obožavatelje diljem svijeta, ali i širu javnost. Prema službenim nalazima, Saget je preminuo od posljedica ozljede glave nakon što je, nesvjestan ozbiljnosti udarca, otišao spavati misleći da se radi o bezazlenoj nezgodi.

Bob Saget rođen je 17. svibnja 1956. godine u Philadelphiji. Odrastao je u obitelji u kojoj je otac radio kao direktor supermarketa, dok je majka bila upravnica bolnice. Upravo je majčin poziv snažno utjecao na njegove rane planove – Bob je želio postati liječnik. No, njegov životni put promijenio se zahvaljujući profesoru engleskog jezika koji je prvi prepoznao njegov izražen talent za scensku umjetnost i potaknuo ga da se okrene glumi.

Foto: HPA / IPA

Posebno mjesto u njegovu životu imala je sestra Gay, koja je bolovala od sklerodermije – rijetke autoimune bolesti koja zahvaća krvne žile, kožu, mišiće, a ponekad i unutarnje organe. Nakon što je preminula zbog komplikacija bolesti koju liječnici dugo nisu mogli dijagnosticirati, Saget je, potaknut osobnim gubitkom, osnovao zakladu Scleroderma Research Foundation s ciljem podizanja svijesti i financiranja istraživanja.

Široku popularnost stekao je krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina ulogom Dannyja Tannera, brižnog samohranog oca u hit seriji „Puna kuća“, koja je bila iznimno gledana i u Hrvatskoj. Godine 2016. vratio se toj ulozi u nastavku serije „Punija kuća“. Osim televizijskih uloga, Saget je bio i uspješan voditelj te cijenjeni stand-up komičar, poznat po znatno provokativnijem humoru nego što je publika očekivala s obzirom na njegove obiteljske TV uloge.

Full House | Foto: IFA Film/HPA/IPA/PIXSELL

Od 1989. do 1997. godine vodio je popularnu emisiju „Šaljivi kućni video“, a tijekom karijere pojavljivao se i u serijama kao što su „Svita“ i „Besramnici“. Široj publici ostao je poznat i kao narator kultnog sitcoma „Kako sam upoznao vašu majku“, dok se u kasnijim godinama pojavio i u showu „Masked Singer“.

Privatni život bio mu je jednako ispunjen. Prvi brak sklopio je 1982. godine sa srednjoškolskom ljubavi Sherri Kramer, s kojom je dobio tri kćeri – Aubrey, Laru i Jennifer. Nakon 15 godina zajedničkog života, par se razveo 1997. godine, a kao razlog se u medijima navodilo Sagetovo problematično konzumiranje alkohola.

Nakon godina samovanja, novu ljubav pronašao je 2015. godine u Kelly Rizzo. Tri godine kasnije vjenčali su se, a Kelly je kasnije otkrila da je njihova priča započela porukom na Instagramu. Ispričala je kako ju je Bob primijetio zbog njezina sadržaja vezanog uz gastronomiju i putovanja, istaknuvši da ga je privukla njezina autentičnost i energija.

U trenutku smrti Bob Saget bio je na turneji. Boravio je u hotelu Ritz-Carlton Orlando na Floridi, gdje je, prema obdukcijskom nalazu, došlo do kobnog pada i udarca u potiljak. Iako nije bilo tragova alkohola ni droga u njegovu organizmu, ozljede su bile smrtonosne.

Bob Saget iza sebe je ostavio bogatu karijeru, humanitarni rad i neizbrisiv trag u svijetu televizije i komedije, a publika ga pamti kao duhovitu i predanu osobu.