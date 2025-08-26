Obavijesti

'NOVA JOSIPA LISAC'

Poznati šminker iznenadio je obožavatelje transformacijom: 'Woow... Daj nam Thompsona'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TikTok

Obožavatelji su ostali oduševljeni imitacijom legendarne pjevačice. U novom videu objasnio je i cijeli proces transformacije. Pozornost je privukao i kada se prerušio u Olivera Dragojevića.

@stefansubotic_makeupp 🤣🤣🤣 #fyp #viral #foryoupage ♬ original sound - Stefan Subotic

'Original kao i svaka transformacija do sada', 'Čovječe koji talent imaš',  ja prvo lajkam pa gledam,bravo majstore', 'Woooow daj nam THOMPSONA', pisali su mu obožavatelji, a ubrzo je osvanuo i novi video u kojem je influencer obožavateljima objasnio i cijeli proces transformacije, no ni ovoga puta brojne pohvale nisu izostale. 

@stefansubotic_makeupp #fyp #viral #foryoupage ♬ original sound - Stefan Subotic

'Au naježila sam se..Svaka cast Stefane', 'Bravo ti si čarobnjak!', 'Nevjerojatno, respekt za talent', STEFANE POKIDAO SI OVO , NEMAM RECI PREDOOOOOOBROOOOO', stizali su komplimenti.

POŽELJELA JE PROMJENU Srpski šminker transformirao je Alku Vuicu: 'Lijepo stari, nije napumpana. Respekt za nju!'
Srpski šminker transformirao je Alku Vuicu: 'Lijepo stari, nije napumpana. Respekt za nju!'

Inače, srpski šminker često oduševi obožavatelje svojim transformacijama na društvenim mrežama. Pozornost je privukao i kada se prerušio u Olivera Dragojevića i Nikolu Teslu. Nerijetko transformira i same poznate pjevačice i influencerice, poput Alke Vuice i Elle Dvornik. 

