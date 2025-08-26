Poznati šminker iznenadio je obožavatelje transformacijom: 'Woow... Daj nam Thompsona'

'Original kao i svaka transformacija do sada', 'Čovječe koji talent imaš', ja prvo lajkam pa gledam,bravo majstore', 'Woooow daj nam THOMPSONA', pisali su mu obožavatelji, a ubrzo je osvanuo i novi video u kojem je influencer obožavateljima objasnio i cijeli proces transformacije, no ni ovoga puta brojne pohvale nisu izostale.

'Au naježila sam se..Svaka cast Stefane', 'Bravo ti si čarobnjak!', 'Nevjerojatno, respekt za talent', STEFANE POKIDAO SI OVO , NEMAM RECI PREDOOOOOOBROOOOO', stizali su komplimenti.

Inače, srpski šminker često oduševi obožavatelje svojim transformacijama na društvenim mrežama. Pozornost je privukao i kada se prerušio u Olivera Dragojevića i Nikolu Teslu. Nerijetko transformira i same poznate pjevačice i influencerice, poput Alke Vuice i Elle Dvornik.