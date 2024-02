Poznati su prvi izvođači koji će nastupati na ULTRA Europe

Vrijeme je za najiščekivanije slavlje elektroničke glazbe ovog desetljeća! ULTRA Europe, jedan od dijamanata u internacionalnoj kruni ULTRA Worldwide festivala, službeno ga započinje objavom prvog epskog line upa izvođača koji će ga obilježiti. Ovoga će ljeta, splitski Park Mladeži, od 12. do 14. srpnja, ponovno biti epicentrom globalne EDM glazbene scene jer ULTRA Europe deseti put za redom otvara svoja vrata elektroničkoj ekstazi, futurističkim inovacijama i nezaboravnim glazbenim trenucima. Armin van Buuren, Adam Beyer, Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell, Martin Garrix i Timmy Trumpet, prva su otkrivena imena rođendanskog izdanja, a svaki od njih spreman je ispisati novo poglavlje u bogatoj povijesti festivala.

Foto: PROMO

Nakon cijelog desetljeća spektakularnih izdanja, ULTRA Europe ne samo da je postala srž ljetnih festivala, već i pravo obiteljsko okupljalište za tisuće Ultranauta iz cijelog svijeta. Ove će se godine festival transformirati u povijesni događaj koji se ne propušta. Zajedničku proslavu deset godina strasti, glazbe i nezaboravnih trenutaka, u gradu čije toplo srce i gostoprimstvo nadmašuju sve granice. Split i Splićani ponovno otvaraju svoja vrata, dokazujući da ULTRA Europe nije samo festival, već dom u kojemu se svatko na sedam dana može osjećati sigurno, prihvaćeno i slobodno plesati uz hitove svojih omiljenih DJ zvijezda. Ove godine plesat će se još luđe i strastvenije jer stižu prave ikone elektroničke scene!

Martin Garrix, jedan je od najboljih svih vremena i već je deset godina među TOP 10 najboljih izvođača svjetske EDM scene izaći će na glavnu splitsku pozornicu. Njegovi hitovi poput 'Animals' i 'In the Name of Love' postali su himne generacije, dok je Garrix postao simbol nove ere EDM-a. Riječ je o umjetniku koji nije samo DJ, već i glazbeni mag čija će glazba poput čarolije ponovno hipnotizirati desetke tisuća Ultranauta na Parku Mladeži.

Foto: Joel Ryan

Armin van Buuren je vlasnik titule vodećeg svjetskog trance DJ-a, izvođač koji je uz ULTRA Europe od svog prvog izdanja. Poznat po svojoj nevjerojatnoj sposobnosti da stvori emotivne i plesne melodije, Armin je kroz desetljeća karijere postao kralj trance glazbe. Njegovi nastupi često se opisuju kao transcendentalna iskustva, gdje glazba postaje medij za povezivanje ljudi iz cijelog svijeta što savršeno utjelovljuje duh gostoprimstva festivala ULTRA Europe. Armin je godinama zatvarao glavnu pozornicu, a svitanje sunca i vatromet, postali su jedan od zaštitnih znakova festivala. Njegov status superzvijezde opravdan je i obaranjem dvostrukog svjetskog rekorda u 40-minutnom setu na 149. katu najviše zgrade na svijetu, Burj Khalife u Dubaiju, u što je najveća visina na kojoj je neki DJ nastupao.

Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION

Iz Nizozemske, u ovoj prvoj fazi, stiže još jedan velikan, a riječ je o pravoj ikoni Hardwellu. Njegov povratak na scenu obilježen je kao jedan od najiščekivanijih trenutaka u elektroničkoj glazbenoj industriji, a nastup na osmom izdanju festivala bio je njegov prvi u Europi. Prošle je godine proglašen The Bossom festivala ULTRA Europe, što ne čudi s obzirom na njegovu nevjerojatnu energiju i setove, energične melodije te zarazne ritmove koji ne prestaju poticati publiku na ples. Njegov rujanski singl, 'Anybody Out There', koji u miks ubacuje više emotivnih elektroničkih pop detalja, dokaz su Hardwellove evolucije kao producenta i glazbenika.

Umjetnik koji ruši granice kreativnosti, spajajući klasične instrumente s elektroničkim zvukom, još će jednom dokazati da je glazba univerzalni jezik. Riječ je o australskom DJ-u i producentu Timmyju Trumpetu koji je prošle godine zauzeo šesto mjesto na TOP DJ MAG listi najboljih DJ-eva svijeta. Poznat po svom virtuoznom sviranju trube tijekom nastupa, mnogi ga nazivaju tour de force, što odražava snagu i energičnost njegovih nastupa i zarazne osobnosti. Prošle je godine oborio svoj rekord uzastopnim nastupanjem čak pet dana u tjednu kroz čitavu godinu, a svojevremeno je istaknuo da za vrijeme svojeg nastupa sagori i preko 1000 kalorija.

Foto: PROMO

Iz Švedske stiže još jedna zvijezda! Eric Prydz novo je ime ULTRA Europe obitelji, poznato po stvaranju nekih od najinovativnijih vizualnih koncepta u povijesti elektroničke glazbe, uključujući legendarni HOLO show. Prydzova glazbena produkcija je jednako impresivna, a s nekoliko aliasa poput Pryda i Cirez D, istražuje različite aspekte elektroničke glazbe, od progresivnog housea do mračnijeg, techno zvuka. Njegova sposobnost da stvori duboku emocionalnu povezanost s publikom, uz istovremeno pružanje nezaboravnog audiovizualnog iskustva, čini ga jednim od najcjenjenijih umjetnika na sceni.

Revolucija stiže i na pozornicu RESISTANCE, jednu od najdražih ljubiteljima svjetske techno i house scene. U Split se vraća Boris Brejcha, njemački superstar koji se ne boji kršiti pravila. Njegov inovativni pristup glazbi, koji kombinira minimalističke ritmove s melodijama punim emocija, stvorio je potpuno novi žanr kojega fanovi od milja nazivaju 'high-tech minimal'. Umjetnik je to koji je u svakom kutku svijeta prepoznatljiv po tome da svoju umjetničku vrijednost usmjeri prema glazbi noseći Joker masku inspiriranu brazilskim karnevalom, a u isto vrijeme publici pripremi show o kojemu se priča i mjesecima kasnije. Publiku na ovom izdanju festivala očekuje novo poglavlje Brejchina stvaralaštva kroz album Level One, ovogodišnju poslasticu njegove izdavačke kuće.

Jednako je važno istaknuti švedskog virtuoza, Adama Beyera, čovjeka koji već dva desetljeća vlada techno scenom. Kroz svoju izuzetnu karijeru, Beyer je oblikovao prepoznatljiv zvuk spajajući sirovu, energičnu ritmičnost s dubokim, hipnotičkim elementima koji već godinama neprekidno oduševljavaju Ultranaute. Njegov pristup glazbi nije samo umjetnički, već je to duboka strast i suptilno razumijevanje techno kulture, koji publiku vode na putovanja kroz mračne, zavodljive dimenzije, istovremeno potičući intelektualnu i instinktivnu reakciju.