Poznato je tko je ušao u TOP 8 Miss Hrvatske! Evo tko je sve bliže odlasku na Miss Svijeta

Zagreb večeras diše u znaku ljepote, inteligencije i elegancije! U prostoru STIL EVENTA održava se veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će aktualna Miss Hrvatske Tomislava Dukić predati krunu svojoj nasljednici – djevojci koja će predstavljati Hrvatsku na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote.

Tko je ušao u Top 8?

Sustav odabira pobjednice temelji se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake od njih automatski ulaze u TOP 8 finalistica. Kategorije su: Intervju, Sport, Talent, Top Model, Head-to-Head i Multimedija. Preostala mjesta u TOP 8 popunjavaju se prema ukupnim bodovima i odluci stručnog ocjenjivačkog suda, uzimajući u obzir i rezultate iz kategorije Intervju. Prema pravilima natjecanja, ako jedna djevojka pobijedi u dvije kategorije, time pokazuje svestranost i kompletnost za krunu, pa žiri u tom slučaju u TOP 8 uključuje sljedeću najbolju prema bodovima.

Foto: Miss Hrvatske

Kategorija Intervju već godinama nosi epitet najvažnije, jer otkriva ono što kamera ne može – karakter, stav i osobnost. Pod mentorstvom Davora Garića, poznatog televizijskog novinara i voditelja, svaka je finalistica imala priliku pokazati svoju autentičnost i inteligenciju u razgovoru s ocjenjivačkim sudom.

Teme su obuhvaćale osobne vrijednosti, društvenu svijest, obrazovanje, humanitarne aktivnosti i viziju budućnosti. Sponzor kategorije je dr. Vivian Estetics, odnosno doktorica Vivian Jurković. Pobjednica kategorije Intervju koja se direktno plasirala u Top 8 je Marinka Andraković, Miss Osječko-baranjske županije.

Marinka je također i pobjednica kategorije Head-to-Head challenge, kategorije pod mentorstvom Ivane Delač i Ive Loparić Kontek. U ovoj kategoriji Djevojke su izlagale vlastite teme na engleskom jeziku, govoreći o društvenim, ekološkim i humanitarnim pitanjima. Kroz ovu kategoriju istaknuta je važnost komunikacije, empatije i inspirativnog govora. Sponzor kategorije je Dida Boža, brend poznat po promicanju obiteljskih i prirodnih vrijednosti. Ivana Delač istaknula je:“Head-to-Head postao je platforma mladih žena koje žele učiniti svijet boljim mjestom, pokazujući osobnost, empatiju i viziju.”

Foto: Miss Hrvatske

U doba digitalne komunikacije, kategorija Multimedija, pod pokroviteljstvom Revello i Circadia, naglasila je važnost autentičnosti i pozitivnog utjecaja na društvenim mrežama. Pod mentorstvom Ivane Delač, djevojke su pokazale kreativnost, odgovornost i digitalnu pismenost, kroz objave koje promoviraju humanost, samopouzdanje i osobni razvoj. Njihovi profili postali su razglednica putovanja prema kruni i ogledalo svijesti o ulozi Miss Hrvatske u modernom društvu.

Pod sponzorstvom Cedevite i Atlantic Grupe, kategorija Talent svake godine donosi pravu eksploziju kreativnosti i emocija. Mentor Danijel Banić iz grupe Baruni pomogao je finalisticama da pronađu svoj glas i izraze se kroz glazbu, ples, glumu, recitaciju i javni govor. Pobjednica ove dvije kategorije je Jana Biondić, Miss Ličko-senjske županije, koja je kroz dvije kategorije osigurala plasman u Top 8 osvojivši kategorije talent i multimediju.

Foto: Miss Hrvatske

Pod mentorstvom Lucije Begić, 71.Miss World Sporta, djevojke su pokazale da fizička spremnost i mentalna izdržljivost idu ruku pod ruku. Kategorija Sport je testirala snagu, agilnost, preciznost i timski duh, kroz niz pažljivo osmišljenih izazova. Lucija je istaknula da cilj nije pokazati samo mišiće, već i karakter, volju i disciplinu. Sponzor kategorije je World Class & Passport, kao simbol modernog i snažnog ženskog pristupa uspjehu. Za sve ljubitelje izbora i čitatelje ove vijesti Passport je osigurao 50% popusta na mjesečnu članarinu World Class teretana! Članarina se može kupiti online putem poveznice: https://wchr.upfit.live/members/buy-membership.php koristeći promo kod: MISSUNI50.

Pobjednica kategorije Sport je Miss Primorsko-goranske županije Andrea Bošnjak koja je također ušla u Top 8.

Foto: Miss Hrvatske

Top Model kategorija predstavlja eleganciju, modni izričaj i gracioznost. Pod stručnim vodstvom Tihane Harapin Zalepugin, poznate modne agentice, finalistice su učile kako hodati s dostojanstvom i pričati priču kroz pokret.

Na pisti su nosile kreacije butika Selin, modne dodatke Tvornice naočala i Jadran čarape. Tihana Harapin naglasila je: “Hod nije samo korak, već priča o samopouzdanju koju tijelo govori.” Pobjednica kategorije Top Model je Zara Hurtić, Miss Istarske županije, a ona se kroz kategoriju modelinga plasirala u Top 8.

Foto: Miss Hrvatske

Večerašnje finale odlučit će i tko su preostale četiri missice koje ulaze u Top 8. Naime kako su dvije djevojke osvojile dvije pojedinačne kategorije, sistemom natjecanja prema pravilniku stručni ocjenjivački žiri prema bodovima iz kategorije intervju i prvom izlasku u večernjim haljinama odlučuje o još četiri preostala mjesta.

Top 8 finalistica potom natjecanje nastavlja ispočetka tražeći svoj put u Top 2 superfinalistice i hrvatsku ulaznicu za izbor Miss Svijeta. U finalu, koje vodi Davor Garić, nastupit će grupa Baruni i Sandi Cenov. Sandi premijerno na izboru 30.Miss Hrvatske predstavlja pjesmu "Zadnja". ‘’Jako sam ponosan na pravu emotivnu pjesmu, kakvih je danas sve manje, a smatram da je ipak i dalje emocija ono sto zapravo čini glazbu’’, ističe Sandi.

Foto: Miss Hrvatske

U iščekivanju tko će ponijeti titulu nove 30. Miss Hrvatske i predstavljati našu zemlju na 73. Miss World festival ljepote, pogledajte i službenu video-razglednicu s predstavljanjem naših ljepotica:https://youtu.be/Qj8XueJqk-w?si=BYW1BVLOdPFdtp8e