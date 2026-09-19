Bivši dečko Hayden Panettiere nije pozvan na komemoraciju

Brian Hickerson, bivši partner nedavno preminule glumice Hayden Panettiere, izjavio je kako razumije razloge zbog kojih ga njezina obitelj nije uvrstila na popis gostiju za njenu komemoraciju. Oproštaj od poznate glumice obitelj planira održati u subotu, točno mjesec dana nakon njezine iznenadne smrti koja je šokirala javnost i otvorila brojna pitanja o njezinim posljednjim danima.

Zaposlenici hitne pomoći i policija stigli su u stan u Greenvilleu u Južnoj Karolini 16. kolovoza, gdje je brat bivšeg dečka, Zach Hickerson, pronašao glumicu u dobi od 36 godina bez svijesti. Prema dostupnim informacijama, Brian Hickerson u tom je trenutku spavao u drugoj sobi.

The 21st Annual Critics' Choice Awards | Foto: Lumeimages.com/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Hitne službe zabilježile su poziv u kojem su spomenuli moguće predoziranje, a Zach je kasnije tvrdio da je Brian, nakon što se probudio, pokušao reanimirati glumicu i dao joj lijek Narcan koji medicinski stručnjaci koriste za suzbijanje posljedica predoziranja opioidima.

Nedavna izvješća sugeriraju da je glumica na jutro svoje smrti uzela tabletu oksikodona kupljenu na crnom tržištu, a koja je navodno sadržavala smrtonosni fentanil.

Njezin glasnogovornik strogo je odbacio takve navode u službenoj izjavi, nazivajući ih "neprovjerenim glasinama", te je naglasio da istražitelji još uvijek rade na utvrđivanju svih okolnosti.

Policija trenutno ne sumnja na kazneno djelo, ali službeni uzrok smrti medicinski istražitelji objavit će tek nakon što dovrše sve toksikološke analize. Stan u kojem su pronašli glumicu pripada braći Hickerson, a Page Six piše kako obojica surađuju s nadležnim tijelima.

Oko 150 članova obitelji, bliskih prijatelja i bivših kolega okupit će se na privatnoj ceremoniji u crkvi u Malibuu u Kaliforniji. Braća Hickerson nisu dobila pozivnicu, a izvori bliski njima tvrde da oni tu odluku organizatora ne namjeravaju osporavati. Navodno u potpunosti shvaćaju osjetljivost situacije i poštuju želju obitelji da se od glumice oproste u miru, bez njihove prisutnosti. Unatoč isključenju, Brian i Zach nadaju se da će događaj biti prekrasna proslava njezina života i naslijeđa.

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Izvori navode da se braća teško nose s njezinim odlaskom. Brian, koji ima 37 godina, ima posebnih poteškoća u prilagodbi na život bez nje. Otkako je glumica preminula, navodno je izgubio oko 18 kilograma i bori se da vrati osjećaj normalnosti u svoju svakodnevicu. Prijateljima je priznao kako i dalje ima trenutke kada očekuje njezinu poruku, nadajući se da će se cijela situacija pretvoriti u ružan san.

Novinari su nedavno prišli Brianu na benzinskoj postaji u Greenvilleu, uoči mjesec dana od glumičine smrti, te su ga upitali kako se drži.

​- Kako mislite da sam? - odgovorio je Hickerson.

Njegovo ponašanje privuklo je pažnju policije početkom rujna, kada su ga priveli nakon navodnog sukoba u jednom lokalnom baru u Južnoj Karolini. Svjedoci tvrde da je tada bio vidno uznemiren.

​- Policija u Greenvilleu pustila je to u javnost kada je moja djevojka umrla - vikao je pred okupljenima.

Foto: AdMedia/SIPA

Odnos između poznate glumice i Briana Hickersona započeo je 2018. godine, a javnost ga je pratila kroz prizmu brojnih prekida, mirenja i ozbiljnih incidenata obiteljskog nasilja. Hickersona su policajci u tom razdoblju više puta uhitili zbog nasilničkog ponašanja prema partnerici. Sud u Los Angelesu osudio ga je u travnju 2021. godine na 45 dana zatvora, nakon što nije osporio dvije točke optužnice za nanošenje tjelesnih ozljeda.

Uz zatvorsku kaznu, sudac mu je odredio i četiri godine uvjetne kazne, obvezno pohađanje pedeset i dva sata tečaja o prevenciji obiteljskog nasilja te petogodišnju zabranu prilaska.

*uz korištenje AI-ja