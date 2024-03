Prate je milijuni, šuškalo se da ljubi Hausera: Atraktivna Lola snimila je novi spot u Hrvatskoj

Svjetski poznata pijanistica Lola Astanova objavila je dugoočekivan spot koji je prošlog lipnja snimila u Hrvatskoj, odnosno na vidikovcu Skywalk u Parku prirode Biokovo. Scene za piano verziju pjesme Clocks benda Coldplay snimila je na inicijativu Feliksa Lukasa, direktora ženskog turnira WTA Makarska Open hosted by Valamar. Lani je na tom turniru oduševila publiku kada je svirala na završnici nakon finala.

- Oduševljena je bila predivnim pogledom na dalmatinski arhipelag i energijom tog jedinstvenog položaja - rekao je Lukas za Slobodnu Dalmaciju.

Njezin je novi spot u tri dana pogledalo više od 18.000 ljudi, a reakcije na nju, ali i na hrvatski krajolik, su odlične.

- Lola, kakva odlična lokacija! Prekrasna skladba, jako opuštajuća i odgovara ovim lokacijama u videu - jedan je od komentara.

Pijanistica je hrvatskoj javnosti došla u fokus zbog dueta s violončelistom Stjepanom Hauserom. Zbog posebne energije koju su imali se šuškalo i kako su u vezi, no ona je to negirala.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Odradili smo tu jednu suradnju koja je odjeknula širom svijeta, on je nakon toga radio svoje, ja svoje. Bila je to samo glazba, a ne privatni odnos - rekla je tada za IN magazin.