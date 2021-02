Ivana Paris (37) prije 19 godina dobila je titulu Miss Universe Hrvatske. Sada ima dva sina, a modnu pistu nije u potpunosti zaboravila već povremeno njome prošeta. Isprobala je ovih dana holivudski trend podizanja obrva i očiju, kojeg zovu 'cat eye', otkrila je za InMagazin.

POGLEDAJTE VIDEO: Skrivaju plastične operacije

- Mogu ti reći da tu uopće nije želja za vječnom mladošću, ali zašto ne ako su neke stvari koje nam se ne sviđaju, nekakve borice ili tako to. I to je u normalnim granicama, zašto ne? - kaže. Za početak se odlučila minimalno zategnuti obrve i oči, da vidi kako će reagirati i kako će to izgledati.

- Naravno, ne želim izgledati kao žena mačka, nego samo malo podignuti obrve i oči - istaknula je Paris.

Liječnica kozmetičke anti-ageing medicine Vivian Jurković pojasnila je da postoje različiti stupnjevi zatezanja obrva i očiju.

- Nakon dva mjeseca dobivamo idealan rezultat kad se stvore nove kolagene niti oko naših niti koje smo stavili. Tako je jedan dio rezultata danas, a drugi se dobiva za dva mjeseca - govori Jurković.

Ivana se prošle godine razvela od bivšeg mistera Dine Bubičića (38), s kojim je bila u braku devet godina, a nedavno je na društvenoj mreži otkrila kako ima novog dečka.

Objavila je i fotografiju muške ruke na kojoj dominira tetovaža lava. Na pitanje o tome je li u vezi, Ivana je rekla da je 'emotivno zauzeta'.