Ivana Paris na botoksu: 'Zašto ne dok izgleda prirodno? Ljubav je na čekanju, ali volim tamnije'

Najbitnija su joj, kako kaže, djeca. Preferira tamnije muškarce, iako s 37 godina više ne gleda toliko izgled već da je pažljiv, da se slažu i gledaju u istom smjeru. Ivana kaže kako joj je važno da je muškarac zaista muško.

<p>Pošto nosim naočale za vid, i malo ćirim, s godinama su mi bore na čelu postale sve izraženije. Pa sam rekla zašto ne maknuti to. Nikad nisam skrivala estetske zahvate, smije se Miss Universe 2002. godine. <strong>Ivana Paris</strong> (37) prije nekoliko dana je u rodnoj Rijeci u estetskoj poliklinici ubrizgala botoks u čelo. Cijena injekcije je oko 2500 kuna, a zahvat je potrebno ponavljati svako šest mjeseci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nimalo me nije boljelo. Prepustila sam se u ruke dr. Jurković bez imalo straha. Treba proći par dana da sve dođe na svoje, ali ja već vidim razliku - kaže Ivana.</p><p>Nedavno su je prozivali da je sva izborana, no ona kaže da nije otišla na botoks zbog komentara.</p><p>- Sve što radim radim jer sam tako odlučila. Napravila sam usne prije dvadeset godina kod dr. Žgaljardića. Stavila sam tekući silikon i to je doživotno. Nisam nikad imala problema sa silikonom u usnama.</p><p>Ne isključuje mogućnost ni da si osvježi lice hijaluronskom kiselinom.</p><p>- Idemo korak po korak. Baš me zanimalo kako će izgledati tretman botoksom. Nisam protiv estetskih zahvata ako si nezadovoljan s nečim. Naravno bez ikakvog pretjerivanja. Dok izgleda sve prirodno zašto ne - priča Ivana.</p><p>Kaže da nije onaj tip žena koje su stalno po uljepšavanjima.</p><p>- Moj domet su manikura i pedikura. Nemam ni umjetne trepavice ni obrve. U teretanu sam ušla dva puta u životu. Prirodno sam definirana. Prije to nisam voljela, a danas mi je drago zbog toga kad vidim koliko se ljudi muče oko izgleda - kaže Ivana.</p><p>Ljubav je trenutno na čekanju.</p><p>- Najbitnija su mi djeca. Preferiram tamnije muškarce, iako s 37 godina više ne gledaš izgled već da je pažljiv, da se slažemo, da gledamo u istom smjeru. Najbitnije mi je da je muško - smatra Ivana.</p><p>S bivšim suprugom Dinom Bubičićem, Misterom Hrvatske 2008. Godine u korektnim je odnosima.</p><p>- Nismo se rastali zbog ničeg konkretno već riječ je bilo o svakodnevnim sitnicama. Kako smo odrastali shvatili so da nismo više iste osobe, da nismo kompatibilni - kaže Ivana.</p><p>Posljednjih desetak godina radi u dentalnoj klinici, a estrada joj ne nedostaje. </p><p>- Ovih par revija što nosim godišnje dođe mi taman - zaključila je. </p>