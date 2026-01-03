Mentori su ponovno sastavili trojke, svaki tim po dvije, a iz svake od tih osam trojki po jedan mladi glas prolazi dalje, dakle njih ukupno osam
MLADI TALENTI
Počinje The Voice Kids: Druga je emisija troboja, pratite je uživo s nama i otkrijte tko ide dalje
Čitanje članka: < 1 min
Druga emisija troboja u drugoj sezoni showa “The Voice Kids Hrvatska” emitirat će se večeras na Prvom programu HRT-a, uz velika uzbuđenja, emocije i sjajne nastupe najmlađih pjevačica i pjevača.
Mentori su ponovno sastavili trojke, svaki tim po dvije, a iz svake od tih osam trojki po jedan mladi glas prolazi dalje, dakle njih ukupno osam. Uz osmero iz prvog troboja, u polufinalu iduće subote bit će ih ukupno šesnaestero.
Uskoro više...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom
Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva
Tommy Lee Jones u jednom je intervjuu otkrio da je kćeri dao otkaz jer je zaspala: Morao sam