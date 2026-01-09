Šesnaest mladih natjecatelja iz četiri mentorska tima ove se subote bori za ulazak u finale druge sezone emisije
'U The Voice Kidsu imamo 16 slavuja, bit će teško izabrati'
Bliži se završetak druge sezone emisije 'The Voice Kids Hrvatska'. Ove subote očekuje nas veliko polufinale koje će donijeti još jednu večer emocija, iznenađenja i dječje iskrenosti. Nakon tjedana proba, nastupa i teških mentorskih odluka, 16 natjecatelja iz timova Davora Gopca, Mije Dimšić, Ivane Vanne Vrdoljak i Marka Tolje stat će pred publiku kako bi izborili mjesto u finalu, koje je na rasporedu 17. siječnja.
U Gopčevu timu natječu se Nikol Kutnjak (9), Emily Maras (14), Marko Stanić (12) i Franka Prižmić (12). Nikol Kutnjak iz Svetog Martina na Muri pleše, pjeva, svira gitaru i obožava međimurske pjesme. Na audiciji se predstavila tradicionalnom pjesmom "Dej mi Bože", a Gobac joj je poručio: 'Ti si kao anđeo koji se spustio s televizijske antene'.
Teško mi je naći prijatelje koji su slični meni. Kao da ne pripadam ovom gradu, iskreno je rekla Emily Maras, koja uz glazbu voli napuštena mjesta i grafite. Dolazi iz Belišća te voli punk i rock. Svira gitaru, što je i pokazala nakon što je dobila okrete mentora za izvedbu pjesme 'I Love Rock 'N Roll' (Joan Jett and The Blackhearts). S Gopcem i bendom izvela je 'Ramonu', a u njegovu timu nastavlja dalje.
Marko Stanić iz Omiša kaže da 'uživa u klapskoj pismi', pjeva 'prvog tenora', za svoj gušt svira i trubu, a na prijavu u emisiju nagovorio ga je Leonardo Rados, koji ga je s pobjednikom prve sezone Marinom Vrgočem bodrio iz publike. Izvedbom pjesme 'Vilo moja' (Vinko Coce) osvojio je i publiku i mentore, a za mentora odabrao je Gopca.
Glasna, vesela i uvijek spremna za razgovor, Franka Prižmić iz Splita širi dobru energiju gdje god se pojavi. Ima četiri sestre i dva brata koji su joj i najbolji prijatelji. Svi ili sviraju ili pjevaju, osim tate koji jedini nije sluhist, kako se s njim šale. Na izvedbu pjesme 'Kuća puna naroda' (Zdravko Čolić) okrenuo se Gobac.
U timu Mije Dimšić su Lorena Mioč (10), Leon Jambrek (12), Franka Žužić (10) i Ana Ajduković (14). Iz Osijeka je stigla Lorena Mioč. Znatiželjna je i voli otkrivati nove stvari, stoga ne čudi da su joj uzori Nikola Tesla i Da Vinci. 'A Million Dreams' pjesma je kojom se predstavila mentorima.
Leon Jambrek iz Bjelovara osvojio je mentore i publiku pomalo neočekivanim izborom i izvedbom pjesme 'I Will Always Love You' Whitney Houston. Okrenuli su mu se svi mentori, a inače pjeva u zboru, voli prirodu i ima omiljeno drvo.
S otoka Krka je vesela djevojčica Franka Žužić, koja svoj svijet vidi kroz glazbu i smijeh. Obožava pjevati i sanja o tome da jednoga dana postane pjevačica. Predstavila se pjesmom 'Cimet i čaj' Mije Dimšić, u čijem je timu i nastavila ovo putovanje. Inače nastupa s folklorom i obožava pjesme svoje mentorice.
Uvijek nasmijana i puna emocija, Ana Ajduković iz Vukovara zna kako spojiti hrabrost i nježnost u svemu što radi. Bavila se suvremenim plesom, a danas pohađa privatne sate pjevanja. U HRT-ovu studiju izazvala je eksploziju emocija izvedbom pjesme 'Kao u snu' (Tony Cetinski). Svi su se mentori okrenuli, Tolja je blokirao Vannu, a publika je Ani dala golemu potporu. Redali su se komplimenti na Anin nastup, kojoj je, kako kaže, glazba već sad život.
Vannin tim čine Dorijan Novoselac (12), David Šimunov (10), Niko Huljev Žuvan (11) i Mia Staraj (13). Dorijan Novoselac iz Komletinaca kraj Vinkovaca svira, nastupa i uvijek je spreman za dobru pjesmu, a iza sebe već ima iskustvo iz prve sezone 'The Voice Kids Hrvatska'. Sudjelovao je i na natjecanju 'Djeca pjevaju hitove'. Za audiciju je odabrao pjesmu Bona Jovija 'Bed Of Roses' i već mu se na prve otpjevane note okrenuo Gobac, a za njim i dvije mentorice.
Snaga, upornost i srce vode Zagrepčanina Davida Šimunova u svemu što radi. Najviše voli pjevati, posebno pjesme s Eurovizije, na kojoj bi jednoga dana volio predstavljati Hrvatsku. Pjesma 'Jesen stiže, dunjo moja' (Oliver) bila je njegov izbor za nastup na audiciji, a okrenule su se dvije mentorice.
Okrete svih mentora dobio je Niko Huljev Žuvan izvedbom pjesme 'Beautiful Things' (Benson Boone). Rodio se u Londonu, a živi u Zagrebu. Obožava teleskopom gledati zvijezde i volio bi održati koncert na Marsu.
Mia Staraj iz Lovrana voli glazbu, sport i sve što donosi dobru vibru, kako bi ona rekla. Njezina izvedba pjesme 'O Holy Night' donijela joj je okret i mjesto u timu mentorice Vanne.
U timu Marka Tolje natječu se Viktor Kolmar (12), Josip Makar (13), Tihana Marković (13) i Tia Paola Pervanić (12). Viktor Kolmar energičan je, vedar i voli pop. Pjesmom 'I'm Still Standing' osigurao je Toljin okret i nastavak natjecanja u njegovu timu.
Zagrepčanin Josip Makar osvojio je publiku i mentore sigurnom izvedbom pjesme 'Ching, Ching, Ching'. Tolja mu je poručio da su stare duše i odmah ga uzeo pod svoje.
Tihana Marković iz Gospića pokazala je snagu i emociju u pjesmi 'Ti me vodi preko voda'. Svi mentori su se okrenuli, a ona je izabrala Tolju.
Tia Paola Pervanić iz Velike Mlake izvedbom pjesme 'If I Ain't Got You' dobila je sve okrete.
