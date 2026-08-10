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POKUŠAVA BITI KUHAR

Pratitelji se obrušili na 'chefa' Beckhama: 'Ovo je garancija da ćete dan provesti na zahodu'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Pratitelji se obrušili na 'chefa' Beckhama: 'Ovo je garancija da ćete dan provesti na zahodu'
Foto: Instagram/Brooklyn Beckham
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Brooklyn Beckham objavio je na TikToku video u kojem tjesteninu kuha u morskoj vodi, što se njegovim pratiteljima nimalo nije svidjelo

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Brooklyn Beckham (27) našao se na meti nemilosrdnih kritika zbog svog posljednjeg kulinarskog videa u kojem tjesteninu kuha u morskoj vodi. Beckham,koji se pokušava etablirati kao kuhar, objavio je na TikToku video u kojem priprema tjesteninu s rajčicama. Na početku snimke, uzima veliki lonac i ulazi u more.

@brooklynbeckham Tomato pasta ❤️❤️ @Cloud23 ♬ original sound - Brooklyn Beckham

- Naravno, uzet ćemo malo vode za tjesteninu - govori Beckham prije no što zaroni lonac u more. Potom pred kamerom pokazuje lonac pun vode i nastavlja s pripremom jela. Reže žute i crvene rajčice, u tavu dodaje ulje i sol te na rajčice stavlja ljuti umak svog brenda, Cloud23. Na kraju videa čini se kako su Beckham i kolega zadovoljni jelom, no komentatori nisu bili nimalo oduševljeni idejom da tjesteninu kuha u morskoj vodi.

Foto: TikTok

- Kao Talijan, prilično sam siguran da je morska voda najbolji način da ostatak dana provedete u kupaonici - napisao je jedan komentator dok je drugi zaključio da jelo sigurno ima okus po brodskom gorivu.

- Postoji li nešto u čemu nije talentiran? - ironično je napisao jedan korisnik. Beckhamove kulinarske snimke već godinama izazivaju podsmijeh na društvenim mrežama. U lipnju 2023. našao se na meti kritika jer je piletinu pržio u ogromnoj količini ulja od avokada. U listopadu iste godine Beckham je poručio da ga negativni komentari ne pogađaju.

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- Iskreno, navikao sam na mržnju. To me zapravo ne smeta. Kuhanje me čini sretnim. Imam važnijih stvari o kojima moram brinuti nego o što su gluposti koje ljudi govore o meni - kazao je Beckham, a prenosi PageSix.

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