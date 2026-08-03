Brooklyn Beckham i supruga Nicola ljetuju kod Eltona Johna, a David i Victoria su u blizini

Brooklyn Beckham ovih dana odmara na jugu Francuske sa svojom suprugom Nicolom Peltz i kumom Eltonom Johnom, no obiteljski sukob s Beckhamovima i dalje se ne smiruje. Dok su Brooklyn i Nicola uživali na Eltonovoj luksuznoj jahti u blizini Nice, njegovi roditelji David i Victoria Beckham odmarali su se na vlastitoj jahti u Saint-Tropezu, udaljenom oko 120 kilometara.

Foto: instagram

Fotografi su snimili Brooklyna kako se opušta na jahti, dok je Elton John uživao u sunčanom danu. Nicola je za izlazak odabrala bijelu čipkastu mini haljinu, a Brooklyn traper kratke hlače, bijelu majicu i bejzbolsku kapu.

Istodobno je David Beckham viđen kako na obiteljskom odmoru grli sina Romea. Iako Brooklyn već dulje vrijeme nije u dobrim odnosima s roditeljima, to nije utjecalo na Eltonovo prijateljstvo s cijelom obitelji. David je glazbenu legendu godinama nazivao "ujakom Eltonom", no čini se da se pjevač nije uključio u pokušaje pomirenja.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Sukob između Brooklyna i njegovih roditelja traje već neko vrijeme, a dodatno je eskalirao nakon njegove objave na društvenim mrežama u kojoj je iznio ozbiljne optužbe na račun obitelji. Međutim, prema pisanju britanskih medija, problemi su počeli mnogo prije njegova vjenčanja s Nicolom Peltz u travnju 2022. godine.

Izvor tvrdi da su odnosi u obitelji postali "nepodnošljivi" za najstarijeg Beckhamova sina te da Brooklyn i njegovi roditelji čak tri mjeseca prije vjenčanja nisu međusobno razgovarali. Unatoč tome, na samoj ceremoniji u Palm Beachu zajedno su pozirali fotografima. U središtu nesuglasica našla se i vjenčanica Nicole Peltz. Glumica je ranije objasnila da je prvotno planirala nositi haljinu koju je dizajnirala Victoria Beckham, no nekoliko mjeseci prije vjenčanja navodno joj je rečeno da Victorijin atelje ipak neće stići izraditi haljinu.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

- Namjeravala sam nositi njezinu haljinu i stvarno sam to željela. No nekoliko mjeseci kasnije rekla je da njezin atelje to neće moći napraviti pa sam morala pronaći drugu vjenčanicu. Nije mi rekla da je ne smijem nositi, niti sam ja rekla da je ne želim. Tu je sve počelo, a kasnije su mediji od toga napravili veliku priču - ispričala je Nicola.

*uz korištenje AI-ja