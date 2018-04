Prava filmska legenda: U 74. godini preminuo R. Lee Ermey

U 74. godini preminuo je jedan od glumaca koje bez problema možemo okarakterizirati kao glumca stare garde, R. Lee Ermey. Glumac je preminuo od komplikacija izazvanim upalom pluća.

Ermey je bio bivši marinac u marincima Sjedinjenih Američkih Država, kao što je držao i nekoliko počasnih titula u istoj postrojbi. Tijekom svoje službe radio je na obučavanju novih marinaca, što je posao koji mu je eventualno omogućio da dobije i svoju najznačajniju ulogu, onu u Kubrickovom filmu 'Full Metal Jacket'.

Poslije te uloge, za koju je bio nekoliko puta nagrađen, Ermey je uglavnom krenuo dobivati uloge u kojima je glumio osobe s autoritetom. Tako smo ga gledali u ulogama raznih šerifa, vojnika, gradonačelnika i inih. Uz to, njegov markantan glas omogućio mu je da radi i kao glumac za glasove.

Foto: YouTube

Njegov agent, Bill Rogin, objavio je vijest o njegovoj smrti na Ermeyjevom Twitteru.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb