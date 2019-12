Pravnica Marijana: 'Zarađujem više ako pjevam po kafanama'

Težak je kruh kafanskih pjevačica. Besane noći, razvučeni osmijeh i kad im se plače te potpetice koje izazivaju vertigo na sam pogled. No kad uspiju, tramvaj zamijene luksuznim limuzinama, a oronulu kadu svojom jahtom. Kad im netko zamjeri drugorazredne pjesme, one se sjete prvorazrednog luksuza u kojem žive. U serijalu o životu kafanskih pjevačica donosimo njihove životne priče u kojima otkrivaju tko najbolje kešira, a tko ih “zaboravlja” platiti. Mnoge su karijeru gradile upravo u zagrebačkim noćnim klubovima u vrijeme kad nije bilo popularno javno reći da si ljubitelj cajki...

Više se isplati pjevati nego se baviti pravom, otvoreno će Marijana Jukić (26), diplomirana pravnica iz Andrijevice, koja svakog petka folk notama uveseljava Zagrepčane. Nakon nastupa na srpskom pjevačkom talent showu, Marijanu angažiraju u beogradskim kafanama, zagrebačkim klubovima i vjenčanjima.

- Pa iskreno, muzika mi je prva ljubav i moj san, ali iz nekog straha od započinjanja karijere odlučila sam se za pravo. Kad sam se okušala u tome, shvatila sam da ipak trebam poslušati srce unatoč svemu, posvetila se radu na sebi kako bih se vremenom izgradila u kvalitetnu pjevačicu. Sad spremam svoju prvu pjesmu ‘Zakon jačeg’, koju je radio Bane Opačić. To smatram pravim početkom moje glazbene karijere - kaže nam Marijana.

OD CRNKE DO PLAVUŠE

Ova vatrena Crnogorka ne žali što je godinama grijala stolicu kako bi diplomirala. Umjesto odijela i gomile papira, odlučila se za vruće suknje i potpetice. U glazbenu priču stasala je kao crnka, a prvu pjesmu snima kao plavuša. Njezini sumještani praštaju joj sve osim prekratke minice.

- Nadam se da su mi to oprostili jer sam napravila dobru reklamu za Andrijevicu - nasmijano će Marijana. Kako je bilo odrastati na sjeveroistoku Crne Gore u mjestu s manje od 6000 stanovnika, gdje svi o svakome sve znaju, kaže: 'Predivno! To je jedno malo mjesto puno velikih ljudi. Rijetko uspijevam posjetiti moj rodni grad i sresti sve drage ljude, ali mislim da me sugrađani maksimalno podržavaju i bodre u svakom mojem novom pothvatu'.

Andrijevica je inače smještena u kotlini živopisnih planina koje je okružuju, šumama u kojima vremenu odolijevaju stabla starija od četiri stoljeća. Marijana se, poput ostalih mještana, ljeti zabavljala uz rijeku Lim, a zimi guštala na snježnim obroncima. A upravo u vrijeme neopterećenog djetinjstva njezini bližnji uočili su da joj je glas adut.

- Talent su primijetili moji najbliži još u ranom djetinjstvu - rekla je.

UDVARAČI JOJ NE PRILAZE

Pjevušenje po kući i pjevanje pred milijunskim auditorijem ili razuzdanim kafanskim gostima teško se može usporediti. A evo kako Marijana doživljava nastupe: - Golema je odgovornost nastupati pred žirijem i pred milijunima ljudi kraj ekrana, ali isto tako izazov i nezaboravno iskustvo. Nisam nikad uspjela suzbiti tremu. Ona je dio mene, ali je vješto skrivam. Uživam u svojim live nastupima u klubu i na svadbama te me čini sretnom kad znam da sam ja dijelom zaslužna za nečiji nezaboravan dan ili večer.

Svoj ljubavni status želi zadržati za sebe, a tvrdi da nema udvarače.

- Na udvaranja preko društvenih mreža ne reagiram. Tužno je što danas ni muškarci ni žene nemaju hrabrosti prići osobi na licu mjesta koja im se dopala. Čekaju doći kući i onda im se preko društvene mreže obrate - rekla je.

Smatra da je svejedno kojim se poslom netko bavi ako je ljubav prava 'i ako su ljudi normalni'. Iako danas o vezi ne želi pričati, krajem ožujka ljubav ju je koštala nastavka folkerskog natjecanja u 'Zvezdama granda'. Na tom zadnjem pojavljivanju nije briljirala kao u prethodnim krugovima.

Žiri ju je uglavnom kritizirao, dok ju je jedan od najutjecajnijih ljudi balkanske estrade, Saša Popović, branio. Rekao je da je nastupala po Njemačkoj pa se nije stigla pripremiti. No Marijana je na kraju iskreno rekla kako je bila kod dečka. Tri puta su joj propadale karte zbog nastupa u showu. Više si nije mogla priuštiti bacanje novca pa je žrtvovala probe kako bi vidjela svojega muškarca.

- Sad ćeš imati fore da ga gledaš koliko hoćeš - zaključio je na kraju Popović. Bio je to zadnji ovogodišnji Marijanin nastup ondje. No zato je se danas teško može uhvatiti jer je stalno na putu i binama. S obzirom na to da je tek na svojem glazbenom početku, nije, kaže, imala neugodnih situacija tijekom nastupa u kafanama i klubovima. Nije joj jasno zbog čega se itko srami kafanskih početaka.

NE PODMEĆU MI UGOVORE

- Zašto bi nekoga bilo sramota pjevati po kafanama. Sramota je biti loš čovjek, a raditi svoj posao i pošteno zarađivati ne može biti sramota. Predrasude kod nas postoje za pjevačice i kafane, ali zaista ne bih komentirala generalno ljude koji se bave predrasudama. Pravo joj ipak i u ovom poslu koristi jer joj, kaže, nitko ni ne pokušava podvaliti nešto što ne bi trebalo stajati u ugovorima.

