Bliži se dan vjenčanja Hane Huljić (31) i Petra Graše (45), koje će biti ovu subotu, no sve je i dalje, po želji mladenaca, obavijeno velom tajni. I dalje nije poznato u kojoj će se crkvi u Splitu vjenčati iako se danima špekulira o crkvi sv. Frane na Rivi, no nismo dobili potvrdu za to. Ni uzvanici na fešti u restoranu ‘Adriatic’ na Sustipanu ne znaju u kojoj će crkvi Hana i Petar izmijeniti zavjete.