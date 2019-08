Predatori: Napijali žene, ljubili ih, gurali ruke gdje nisu smjeli

Na listu zlostavljača i silovatelja svoje ime upisao je i operni tenor Plácido Domingo (78). Osam pjevačica i jedna plesačica optužili su ga za seksualno zlostavljanje koje se odvijalo prije 30 godina, ali se sve dosad, kažu, nisu usudile o tome progovoriti.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Domingo je, navodno, prisiljavao žene da s njim imaju seksualne odnose, a zauzvrat će im “srediti” dobar posao. Ako bi ga neka žena odbila, tvrde žrtve, kaznio ih je tako da su ostale bez nekog angažmana kojeg su željele. Jedna od njih tvrdi da je Domingo gurnuo ruke pod njezinu suknju, dok su tri žene rekle kako ih je prisilio na poljubac, jednu u garderobi, drugu u hotelskoj sobi i treću na poslovnom ručku. Iako je operni pjevač u braku je od 1962. godine, to ga nije spriječilo da bude neugodan na poslovnim događanjima.

- Poslovni ručak je uobičajen, no nije normalno kad te netko tijekom istoga tog ručka pokušava držati za ruku ili ti stavi ruku na koljeno. On je uvijek pronalazio način za dodirivanje i poljupce - ispričala je jedna od zlostavljanih žena. Nakon što je mezzosopranistica Patricia Wolf nastupila s Domingom devedesetih, nije prestajao “trčati” oko nje i zvati je na spojeve. Dok je ona otkrila svoj identitet, ostale su željele ostati anonimne, a čak se i Placido se oglasio povodom skandala.

Foto: Ralf Succo/DPA/PIXSELL

- Optužbe od neimenovanih individualaca koje potječu od prije više od trideset godina su nevjerojatne i netočne. Ipak, bolno je pročitati i čuti da sam uznemirio nekoga ili učinio da se osjeća nelagodno, bez obzira na to kad je to bilo i bez obzira na to što je to bilo iz najboljih namjera. Vjerujem da su svi moji susreti i veze bile sporazumne, a ljudi koji me znaju ili oni s kojima sam radio, znaju da ja nisam netko tko bi namjerno nekome naudio, uvrijedio ili doveo u neugodnu situaciju - piše u priopćenju medijima koje je poslao Placido.

Foto: Željko Hladika/PIXSELL

Poput Dominga, postoji mnogo zvijezda koje misle da zbog toga što su popularne mogu raditi što žele i kome žele. Pravi primjer za to je Bill Cosby (82). Televizijska zvijezda i komičar osuđen je na od tri do deset godina zatvora zbog drogiranja i silovanja košarkaške trenerice Andree Constand.

- Bill Cosby je uzeo moj mladenački, prekrasni, zdravi duh i slomio ga - rekla je žrtva, a sudac Steve O’Neill naknadno će odlučiti koliko dugo će Bill biti u zatvoru. Iako je samo za nju dokazano, nije Andrea jedina koju je Cosby napao.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dosad ga je za seksualno zlostavljanje optužilo više od 60 žena koje je drogirao, a potom silovao. Cosby je prvo negirao tvrdnje, a prošle godine je priznao kako je često djevojkama davao određene opijate kako bi se “opustile prije seksa”. Sudac je rekao da je došlo vrijeme za pravdu te da je Cosby napravio vrlo ozbiljan zločin. Smatra ga prijetnjom za društvo i prijavio ga je u registar nasilnih seksualnih predatora.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovoj skupini zlostavljača pridružio se i pjevač R. Kelly (52). Za njega se iz dana u dan niže sve više optužbi. Zasad je optužen za seksualno zlostavljanje najmanje četiriju djevojaka od kojih su tri imale od 13 do 17 godina. Jednu djevojku zarazio je herpesom, neke je tukao pa su imale vidljive modrice, a većina njegovih žrtava bile su maloljetnice.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumac Kevin Spacey (59) seksualno je napao 18-godišnjaka u baru u Nantucketu, ali odmah je rekao da se ne osjeća krivim. Prvo ga je napio, a potom i dirao. Ipak, slučaj je odbačen jer je mladić odbio svjedočiti. Cijela situacija se odigrala u Kevinovu korist pa je izbjegao moguću kaznu od pet godina zatvora.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Jedan od najvećih predatora je producent Harvey Weinstein (67). Na desetke žena optužilo ga je za seksualno zlostavljanje i mora im isplatiti oko 300 milijuna kuna.