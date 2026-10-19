Predstava o košarkaškome Mozartu: Dražena su prikazali kao 'običnog dečka iz kvarta'

Kako dječak koji jedva svira gitaru i na košarkaškom terenu nosi nadimak Kamenko postaje jedan od najvećih košarkaša svih vremena? Odgovor donosi predstava "Dražen", temeljena na djetinjstvu i mladosti košarkaške legende Dražena Petrovića, koja će u Gradskom kazalištu Trešnja igrati od subote, 24. do subote, 31. listopada.

Najava je to zagrebačkog kazališta koje donosi predstavu o jednom od naših najvećih košarkaša. Nadahnuta je stvarnim događajima iz života Dražena Petrovića, a "prati njegove prve košarkaške korake, divljenje starijem bratu Aci i sate provedene u dvorani. Ondje, uz zvuk lopte i uporno ponavljanje, Dražen polako pronalazi svoj put - a košarka postaje njegov dom i pozornica".

Foto: Bojan Haron Markičević

- Ovo nije idealizirana predstava za djecu jer ne zatvaramo oči ni pred kakvim problemima. Dražena prikazujemo kao običnog dječaka iz kvarta sa svim svojim manama i vrlinama koje su tipične za dječaka njegove dobi. Ulica, svađe, markiranja iz škole, tučnjave, ali i prve simpatije i prva zaljubljivanja isprepletena su s košarkom koja uz upornost i rad stvara sportskog virtuoza kojemu lopta postaje njegov instrument, a dvorana njegovom scenom. Osobno sam cijelo djetinjstvo proveo trenirajući košarku u Splitu i Kaštelima, a Dražen Petrović bio mi je i ostao uzor u sportskom, ali i ljudskom smislu - rekao je redatelj predstave Paško Vukasović.

Foto: Bojan Haron Markičević

Predstava je osvojila Nagradu hrvatskoga glumišta 2023. u kategoriji za najbolju lutkarsku predstavu ili predstavu za djecu i mlade, a Toni Kukuljica za ulogu Dražena nominiran je za najbolje glumačko ostvarenje u istoj kategoriji. U predstavi igraju Toni Kukuljica, Matija Čigir, Silvio Mumelaš, Daria Knez Rukavina, Krunoslav Klabučar, Kruno Bakota, Tvrtko Jurić, Dubravka Lelas, Lucija Rukavina i Luka Bulović.

Predstava je na rasporedu u subotu, 24. listopada u 18 sati i u nedjelju, 25. listopada u 11 sati. Za građanstvo je ostalo još nekoliko mjesta na izvedbama od ponedjeljka, 26 do četvrtka, 29. listopada u 10 sati, a predstava se ponovno izvodi i u subotu, 31. listopada u 18 sati.