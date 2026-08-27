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PONOS HRVATSKE POŠTE

Predstavljena je marka u čast jednom od najvećih tenora: Cigoj bi trebao dobiti ulicu ili trg

Piše Davor Lugarić,
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Predstavljena je marka u čast jednom od najvećih tenora: Cigoj bi trebao dobiti ulicu ili trg
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Zagreb: Predstavljena je poštanska marka posvećena hrvatskom opernom tenoru Krunoslavu Cigoju | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ovo je još jedan od ponosa Hrvatske pošte i stvarno smo počašćeni što smo dobili priliku jednog velikana hrvatske operne glazbe staviti na marku, rekla je dizajnerica

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U hotelu Esplanade svečano je predstavljena nova poštanska marka posvećena hrvatskom opernom tenoru Krunoslavu Cigoju povodom 11. godišnjice njegove smrti. Tom prilikom govorio je njegov sin Mark Cigoj, ujedno i predsjednik Udruge "Krunoslav Cigoj".

- Iznimno mi je drago što smo se okupili ovdje da se malo podružimo i zahvalimo Ivani Mrkonjić, mojoj školskoj prijateljici i predsjednici Uprave Hrvatske pošte. Istaknuo bih kako je marka puštena u prodaju baš na 11. godišnjicu smrti moga tate - rekao je Mark Cigoj.

Ivana Mrkonjić dodala je kako je Hrvatska pošta ponosna i počašćena prilikom da velikana hrvatske operne glazbe stave na marku te je zahvalila dizajnerici Ivani Đogić koja je odgovorna za izgled najnovije marke Hrvatske pošte.

- Ovo je još jedan od ponosa Hrvatske pošte i stvarno smo počašćeni što smo dobili priliku jednog velikana hrvatske operne glazbe staviti na marku, bez obzira na to što je ovo tužna obljetnica, ali ovo je minimalno što od Hrvatske pošte Krunoslav Cigoj zaslužuje. Isto tako, pohvaliti našu dizajnericu Ivanu Đogić, koja je pomogla u osmišljavanju ovoga. Ja ne bih puno govorila o gospodinu Cigoju zato što ga znam samo s televizije i kazališta. Jedna zanimljivost koju sam saznala dok smo se pripremali je da je on, između ostalog, bio kulturni ataše u veleposlanstvu BiH - ispričala je Ivana Đogić.

Cigoj se dotaknuo i planova udruge čiji je predsjednik, a koju je osnovala pokojna supruga legendarnog Krunoslava Cigoja.

Zagreb: Predstavljena je poštanska marka posvećena hrvatskom opernom tenoru Krunoslavu Cigoju
Zagreb: Predstavljena je poštanska marka posvećena hrvatskom opernom tenoru Krunoslavu Cigoju | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Naša udruga 'Krunoslav Cigoj' uputila je inicijativu Gradu Zagrebu i Grad Zagreb je u lipnju ove godine uvrstio ime Krunoslava Cigoja u fond imena javnih površina, pa se nadamo i očekujemo da će kroz neko dogledno vrijeme neka ulica, park ili trg dobiti naziv po njemu - rekao je Mark Cigoj.

Inače, osim počasti Krunoslavu Cigoju, Hrvatska pošta u optjecaj je pustila i prigodnu markicu s likom još jednoga glazbenog velikana Alfija Kabilja. To je četvrto izdanje serije prigodnih maraka “Hrvatska glazba”. Naklada izdanja iznosi 25.000 primjeraka po motivu. 

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