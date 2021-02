Rekla je da se baš dobro nasmijala, prenio nam je Marko Torjanac, ravnatelj kazališta Planet Art, nakon što je njihovu predstavu “Tko je ovdje lud?” pogledala Josipa Lisac.

Nedjelje su već od listopada rezervirane za “Novo kazalište”. Projekt je to Planet Arta, u kojem predstave koje pred publikom izvode u zagrebačkoj Maloj sceni prenose uživo. Josipa Lisac je, kao i brojni poznati, poput Matije Vuice, Davora Meštrovića, Vande Winter... predstavu pogledala u zagrebačkom kazalištu. Osim posebnosti što se prenosi uživo, pa je gledaju ljudi diljem Hrvatske i svijeta, nakon što završi, ispred Male scene na zagrebačkom Medveščaku, Torjanac i ekipa uvijek u skladu s mjerama “počaste” društvo koje je bilo u gledalištu. Daleko je to od tuluma, no pristojno i decentno druženje s glumcima koje ste prije nekoliko minuta gledali na pozornici, pa s “ekipom iz gledališta”, u kojem je, primjerice, velika Josipa Lisac, ipak je poseban doživljaj kazališta.

Sve to očekuje nas i ove nedjelje, kad je izvedba “Posljednje Freudove seanse”, nove predstave u repertoaru On line kazališta, koja je upravo tamo “doživjela” i stotu izvedbu 7. veljače. Možete je pogledati u Maloj sceni ili online na linku https://live.planet-art.hr/.

- Godina je 1939. Europa tone u kaos Drugog svjetskog rata, a mi svjedočimo susretu i gorljivoj raspravi Sigmunda Freuda (Marko Torjanac) i C. S. Lewisa (Franjo Dijak) - ukratko je opis ove predstave. Oduševljeni su bili i ljudi koji su gledali online.

- Predstava je apsolutno fantastična u svakom mogućem smislu! Gluma je besprijekorna, a sam tekst izuzetno interesantan i doista potiče na razmišljanje i preispitivanje uvriježenih koncepata. Umijeće gospodina Torjanca i gospodina Dijaka je impresivno - samo je jedan od komentara.