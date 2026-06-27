Prekinuli su Courteney Cox i Johnny McDaid: On je nastavio dalje i već ima novu djevojku?

Glumica Courteney Cox (62) i glazbenik Johnny McDaid (49) su prekinuli nakon više od deset godina ljubavi, tvrdi Daily Mail. Par se navodno tiho razišao krajem prošle godine, a njihov prekid bio je potpuno prijateljski i bez velikih drama.

Izvor blizak bivšem paru otkrio je kako su se jednostavno našli u različitim životnim fazama.

- Johnny o Courteney govori samo najljepše. Imali su vrlo duboku vezu i ostali su u odličnim odnosima. Ovo nije bio ružan prekid, samo su došli do točke kada su počeli živjeti različitim životima - rekao je izvor.

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Zvijezda kultne serije Friends i član benda Snow Patrol upoznali su se 2013. godine preko zajedničkih prijatelja, među kojima je bio i Ed Sheeran. Već godinu dana kasnije zaručili su se, no krajem 2015. nakratko su prekinuli. Ipak, pomirili su se 2016. te nastavili graditi svoju vezu.

Courteney je ranije u intervjuima govorila kako joj je upravo taj kratki prekid pomogao da njihov odnos postane još kvalitetniji, dok je McDaid više puta isticao koliko se sretnim osjeća uz slavnu glumicu.

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Posljednji put zajedno su fotografirani u rujnu prošle godine na teniskom turniru US Open, a mjesec dana prije viđeni su na večeri s Courteneyinom kolegicom Jennifer Aniston i njezinim navodnim partnerom Jimom Curtisom.

Prema pisanju stranih medija, oboje su nastavili dalje sa svojim životima. McDaid je navodno u ranoj fazi nove veze, dok je Cox nedavno viđena u društvu glumca Grega Kinneara, no izvori tvrde da su njih dvoje samo bliski prijatelji.

Glumica je i dalje u odličnim odnosima s bivšim suprugom Davidom Arquetteom, s kojim ima kćer Coco.

*uz korištenje AI-ja