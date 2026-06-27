Čan benda Snow Patrol i glumica upoznali su se 2013. godine preko zajedničkih prijatelja, među kojima je bio i Ed Sheeran. Već godinu dana kasnije zaručili su se
Prekinuli su Courteney Cox i Johnny McDaid: On je nastavio dalje i već ima novu djevojku?
Glumica Courteney Cox (62) i glazbenik Johnny McDaid (49) su prekinuli nakon više od deset godina ljubavi, tvrdi Daily Mail. Par se navodno tiho razišao krajem prošle godine, a njihov prekid bio je potpuno prijateljski i bez velikih drama.
Izvor blizak bivšem paru otkrio je kako su se jednostavno našli u različitim životnim fazama.
- Johnny o Courteney govori samo najljepše. Imali su vrlo duboku vezu i ostali su u odličnim odnosima. Ovo nije bio ružan prekid, samo su došli do točke kada su počeli živjeti različitim životima - rekao je izvor.
Zvijezda kultne serije Friends i član benda Snow Patrol upoznali su se 2013. godine preko zajedničkih prijatelja, među kojima je bio i Ed Sheeran. Već godinu dana kasnije zaručili su se, no krajem 2015. nakratko su prekinuli. Ipak, pomirili su se 2016. te nastavili graditi svoju vezu.
Courteney je ranije u intervjuima govorila kako joj je upravo taj kratki prekid pomogao da njihov odnos postane još kvalitetniji, dok je McDaid više puta isticao koliko se sretnim osjeća uz slavnu glumicu.
Posljednji put zajedno su fotografirani u rujnu prošle godine na teniskom turniru US Open, a mjesec dana prije viđeni su na večeri s Courteneyinom kolegicom Jennifer Aniston i njezinim navodnim partnerom Jimom Curtisom.
Prema pisanju stranih medija, oboje su nastavili dalje sa svojim životima. McDaid je navodno u ranoj fazi nove veze, dok je Cox nedavno viđena u društvu glumca Grega Kinneara, no izvori tvrde da su njih dvoje samo bliski prijatelji.
Glumica je i dalje u odličnim odnosima s bivšim suprugom Davidom Arquetteom, s kojim ima kćer Coco.
*uz korištenje AI-ja
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