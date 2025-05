Preko dva milijuna ljudi slušalo je Lady Gagu na Copacabani!

"Toliko sam počašćena što mogu biti ovdje s vama večeras. Srce mi je prepuno. Sretna sam, ponosna i duboko zahvalna", rekla je 39-godišnja američka pjevačica na pozornici. "Hvala ti, Brazile. Volim te zauvijek!".

Dvosatni koncert bio je najavljen kao najveći u njezinoj karijeri.

Foto: Ricardo Moraes

Koncert je bio dio niza koncerata pod nazivom "Todo Mundo no Rio" (Everybody in Rio) kojim gradske vlasti dovode međunarodne zvijezde u svoju metropolu.

Lady Gaga otkazala je 2017. planirani nastup na glazbenom festivalu Rock in Rio iz zdravstvenih razloga.

Rekla je da su Brazilci čekali više od 10 godina od njezina zadnjeg nastupa u toj zemlji i da će dati sve od sebe.

Foto: Aline Massuca

Koncert je osiguravalo gotovo 4800 policajaca.

Po gradskim vlastima, koncert je u grad privukao gotovo 500.000 turista, više nego dvostruko više od očekivanog.

Gradske vlasti očekuju da će grad od koncerta zaraditi 106 milijuna američkih dolara.