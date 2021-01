- Zavr\u0161avala sam fakultet i izlazila sam s de\u010dkima u trapericama i tenisicama. Kada je Joe u\u0161ao kroz vrata, vidjela sam da na sebi ima sportski sako i mokasine. Pomislila sam si da ne\u0107emo zavr\u0161iti zajedno ni za milijun godina. Bio je devet godina stariji od mene! No oti\u0161li smo u kino i stvarno smo kliknuli. Kada me otpratio doma, rukovao se sa mnom i po\u017eelio mi laku no\u0107. Otr\u010dala sam gore i u 1 ujutro nazvala majku i rekla joj: \"Napokon sam upoznala gospodina!\" - ispri\u010dala je Jill kako su se upoznali za Vogue.

Par se vjen\u010dao 1977., nakon \u0161to ju je on pet puta zaprosio.

- Govorila sam mu 'ne jo\u0161', 'ne jo\u0161'... To je bilo zato \u0161to sam se do onda ve\u0107 zaljubila u njegove sinove i imala sam osje\u0107aj da ovaj brak ne smije propasti. Dje\u010daci su ve\u0107 jednom izgubili majku i ja si nisam mogla dopustiti da u meni izgube jo\u0161 jednu. Morala sam biti 100 posto sigurna da je to to - objasnila je Jill za\u0161to je toliko puta odbijala Joea.

Ashley je upotpunila obitelj

Par se vjen\u010dao 17. lipnja 1977. godine u kapelici Ujedinjenih naroda u New Yorku. Na medeni mjesec i\u0161li su zajedno s Joeovim sinovima, Beauom i Hunterom.

Ubrzo je stigla i k\u0107i Ashley, koja se rodila 1981. godine.

- Na\u0161a obitelj tada je postala kompletna - rekla je o ro\u0111enju k\u0107eri Jill.

Ova profesorica engleskog jezika, ro\u0111ena 3. lipnja 1951. godine, u gradi\u0107u Hammonton u New Jerseyju, uvijek je bila uz svog supruga i u njegovoj politi\u010dkoj karijeri.

U dobru i zlu...

Tijekom njegove kandidature za predsjednika 1987. godine, uvijek je bila uz njega na skupovima, a isto je tako bilo i kada se povukao iz utrke.

- Kao \u017eena politi\u010dara, shvatila sam da me stoicizam dobro slu\u017ei. Kada se pokazalo da od predsjedni\u010dke kandidature 1987. ne\u0107e biti ni\u0161ta, ljudi su konstantno tra\u017eili slabe to\u010dke u na\u0161em timu. Svi smo se osje\u0107ali kao pod pove\u0107alom, ali odbijala sam pokazati ikakvu slabost - ispri\u010dala je Jill.

Sljede\u0107a godina bila je te\u0161ka za obitelj jer je Joe 1988. imao dvije aneurizme na mozgu. Tijekom oporavka imao je i plu\u0107nu emboliju, ali uspio se od svega oporaviti, a Jill je ispri\u010dala kako joj je najte\u017ee bilo gledati kako ga hitna pomo\u0107 na nosilima iznosi iz ku\u0107e.

O svojoj ljubavi prema Jill, Joe je \u010desto govorio, a posvetio joj je i dobar dio svojih memoara 'Promises to Keep', koje je izdao 2007. godine.

- Ona mi je vratila moj \u017eivot natrag. Zbog nje sam po\u010deo misliti da bi moja obitelj ponovno mogla biti cijela - napisao je u memoarima.

Jill je 2007. doktorirala na Sveu\u010dili\u0161tu Delaware, a na proslavi upravo joj je Joe predao njezin doktorat.

Sljede\u0107e godine, Joe je krenuo u izbornu utrku s Barackom Obamom, kojem je kasnije bio i potpredsjednik. Dvije obitelji razvile su blisko prijateljstvo tijekom tog vremena.

Uvijek jedan uz drugog

Jill je tijekom tog vremena postala i prva Druga dama\u00a0koja je uz to i radila puno radno vrijeme kao profesorica engleskog u Northern Virginia Community College.

- Nakon \u0161to je Joe postao potpredsjednik, ljudi su se po\u010deli pitati mogu li u isto vrijeme biti Druga dama i predavati. Jedino se Joe to nije pitao. Bio je uz mene i rekao mi je da to mogu, jer je to ono \u0161to ja jesam - rekla je Jill.

Da je njihova ljubav izdr\u017eala test vremena govori i Joeova gesta kada je 2010. u dvori\u0161tu rezidencije potpredsjednika Amerike na drvetu postavio ljulja\u010dku, a na drvo je stavio plo\u010dicu na kojoj pi\u0161e 'Joe voli Jill, Valentinovo 2010.'.

Par ne voli dugo biti odvojen pa ga ona \u010desto prati i na njegovim diplomatskim putovanjima.

Nova obiteljska tragedija

Obitelj je 2015. do\u017eivjela ogromni gubitak kada je Beau Biden umro od raka na mozgu.

Joe je tada bio toliko shrvan da je povukao svoju kandidaturu za predsjednika 2016. godine.

Tri godine kasnije, Jill je 2019. izdala i svoju knjigu, 'Where The Light Enters', u kojoj je pri\u010dala o ranim danima njihove veze.

- Nakon \u0161to sam se razo\u010darala u prvom braku, vi\u0161e nikada nisam htjela osjetiti da mi je srce tako izvan kontrole. No tijekom prvih mjeseci na\u0161ih izlazaka ta \u017eelja je suprotstavljena novoj stvarnosti, zaljubila sam se - napisala je u knjizi.

Jo\u0161 su luckasti

I tijekom posljednje Joeove kampanje, Jill je bila njegov oslonac i \u0161tit. Tada je i prvi put od 1981. uzela pauzu u predavanju.

Koliko je par spontan pokazali su na skupu u Iowi 2019., kada je Joe tijekom njezinog govora, ugrizao suprugu za prst. Ona ga je naime, krenula predstavljati i pokazala je rukom iza sebe, prema mjestu gdje je on stajao, a on ju je tada gricnuo.\u00a0

Mnogi su taj trenutak opisali kao pokazatelj da se oni o\u010dito jo\u0161 jako vole, a to je potvrdila i sama Jill u kasnijem intervjuu.

- Za to smo krivi, uistinu se jo\u0161 jako volimo - rekla je.

Ne\u0107e nitko moga Joea dirat!

Jo\u0161 jedan trenutak iz kampanje koji se mnogima urezao u sje\u0107anje bio je u o\u017eujku 2020. godine.

Tijekom skupa u Los Angelesu, prosvjednici su se popeli na binu gdje je Biden govorio, a \u010dim ih je vidjela, Jill je hrabro stala izme\u0111u prosvjednika i svog supruga te nikome nije dala da mu pri\u0111e, pi\u0161e Insider.

- Ja sam vjerojatno jedini kandidat za predsjednika kojem je Tajna slu\u017eba njegova supruga. Gledajte, ne zezate se s curom iz Philadelphije. Mislim da sam \u010duo na vijestima dok sam dolazio ovdje kako Tajna slu\u017eba razmi\u0161lja o osiguravanju na\u0161ih skupova. Mislim da je to zato jer se boje da \u0107e Jill ozlijediti nekoga. Ka\u017eem vam, o\u017eenio sam se daleko iznad moje lige - rekao je Biden u\u00a0intervjuu nakon tog incidenta.

Jill vjeruje da \u0107e ljubav pomo\u0107i Americi, kao \u0161to je pomogla i njezinoj obitelji.

- Ljubav nas \u010dini fleksibilnijima i otpornijima. Dopu\u0161ta nam da budemo vi\u0161e svoji, zajedno i iako nas ne mo\u017ee za\u0161titi od \u017eivotnih neda\u0107a, daje nam uto\u010di\u0161te, dom. Kako zacijelite slomljenu obitelj? Isto kao \u0161to ujedinite i naciju, s ljubavlju, razumijevanjem i malim gestama dobrote - rekla je.

Ovaj par, koji \u0107e sljede\u0107e \u010detiri godine biti u Bijeloj ku\u0107i, su\u0161ta je suprotnost hladnom odnosu koji su imali Trump i Melanija, a mnogi se nadaju kako \u0107e im lekcije koje su nau\u010dili u svom 43 godine dugom braku pomo\u0107i i u zacjeljivanju podijeljene nacije.