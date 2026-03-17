Preljubnica s Coldplaya: I muž je bio na koncertu, pitala sam se hoće li me vidjeti s Andyjem...

Kristin Cabot, koju su mnogi nazvali najpoznatijom preljubnicom na svijetu jer je postala viralna senzacija lani kada ju je kamera na koncertu Coldplaya uhvatila u zagrljaju sa šefom, gostovala je kod Oprah Winfrey i pričala o tom događaju.

U međuvremenu je dala otkaz na mjestu direktorice ljudskih resursa u tvrtki Astronomer, a ona i šef, tadašnji izvršni direktor Andy Byron, snimljeni su prošlog srpnja na stadionu Gillette u Bostonu.

Izmijenjivali su nježnosti, a njihova lica su se u jednom trenutku pojavila na velikom ekranu. Kada su shvatili da svi gledaju u njih, panično su se razdvojili i pokušali sakriti, no snimka je postala viralni hit. Da bi stvar bila još gora, frontmen benda Chris Martin je komentirao kako njih dvoje imaju aferu ili su pak jako sramežljivi.

Mjesecima kasnije, Cabot je u intervjuu s Oprah Winfrey ustvrdila da ona i njen bivši šef nisu učinili ništa pogrešno. Objasnila je da su u to vrijeme oboje bili rastavljeni od svojih partnera.

Prisjetila se i kako je saznala da je njen bivši suprug na koncertu, taman kad je stizala ispred stadiona.

- Kći mi je prije ulaska poslala poruku: 'Super, znači i ti i Andrew ste na Coldplayu.' Tako sam saznala da je i on tamo - ispričala je.

Dodala je kako joj je prošlo kroz glavu hoće li biti neugodno ako ju vidi s Andyjem.

- Pomislila sam na mogućnost da se sretnemo. Ali onda sam si rekla, pa na stadionu Gillette je 55 tisuća ljudi, mala je vjerojatnost da ću ga sresti. Uostalom, ne bi bilo važno... bilo bi bolje da sam ga i srela. On zna koliko Andy i ja blisko surađujemo. Zna da smo i privatno odlazili na ručkove i pića. To je bilo u redu - rekla je.

Otkrila je i kako se nakon incidenta nekoliko puta vidjela s Byronom, ali su zaključili da je najbolje svesti kontakt na minimum.

Lani u prosincu je progovorila o cijelom incidentu.

- Jednostavno sam donijela lošu odluku. Popila sam nekoliko pića, plesala i ponašala se neprimjereno sa svojim šefom. Preuzela sam odgovornost i zbog toga izgubila karijeru. Platila sam cijenu - rekla je tada.

U intervjuu za New York Times tada je rekla da je gajila simpatije prema šefu Byronu, ali tvrdi kako se do te večeri nisu poljubili. Bila je uzbuđena što će ga upoznati sa svojim prijateljima, a tvrdi kako su upravo na tom koncertu prvi i posljednji put prešli granicu.