Obavijesti

Show

Komentari 0
NAJVEĆI BOŽIĆNI KLASIK

Premijera 'Divnog života' bila je prije 79 godina, a blagdani bez njega danas su nezamislivi

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Premijera 'Divnog života' bila je prije 79 godina, a blagdani bez njega danas su nezamislivi
4
Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

“Divan život” je premijerno prikazan 20. prosinca 1946. u New Yorku, i tada nitko nije mogao znati da će desetljećima kasnije postati najpoznatiji blagdanski ritual. Evo par detalja zbog kojih ga je gušt gledati baš svaki put.

Premijera filma “It’s a Wonderful Life” održana je 20. prosinca 1946. u Globe Theatreu u New Yorku. Film je nastao po priči “The Greatest Gift” autora Philipa Van Dorena Sterna, koju je u početku sam tiskao i slao kao božićni poklon, a kasnije je postala temelj za ovu priču o Georgeu Baileyju i anđelu Clarenceu.

Danas ga svi doživljavamo kao božićni “comfort film”, ali nakon izlaska je imao miješane reakcije i nije odmah postao fenomen. Ipak, Akademija ga je ozbiljno shvatila: film je dobio pet nominacija za Oscara, uključujući najbolji film, režiju i glavnog glumca, samo je te godine sve pokupio “The Best Years of Our Lives”. 

SLAŽETE LI SE? Evo koji božićni film je idealan za svaki znak Zodijaka: Za Ovna 'Sam u kući', a Ribe 'Vilenjak'
Evo koji božićni film je idealan za svaki znak Zodijaka: Za Ovna 'Sam u kući', a Ribe 'Vilenjak'

Jedan od razloga zašto je Jimmy Stewart u toj ulozi toliko stvaran je i život iza kamere. To mu je bio prvi film nakon četiri godine vojne službe u Drugom svjetskom ratu, pa cijeli taj “pucam iznutra, ali guram dalje” osjećaj nije gluma iz priručnika.

Foto: YouTube

A onda dolazi dio koji je vjerojatno i najzanimljivija crtica o filmu, jer objašnjava njegovu 'slučajnu' popularnost: jer film je postao božićni ritual i zbog birokracije. U SAD-u vlasnici 1974. nisu na vrijeme obnovili autorska prava pa je film praktički ušao u javnu domenu i televizije su ga godinama mogle emitirati bez velikih troškova, pa se vrtio stalno u prosincu. Kasnije su se prava opet zakomplicirala jer su tu i prava na originalnu priču i glazbu, ali šteta je već bila “napravljena” na najbolji mogući način, cijele generacije su ga otkrile slučajno, u kasnovečernjem programu. 

Još par zanimljivosti: redatelj Frank Capra je htio da se dijalog snima uživo dok pada snijeg, pa su morali smisliti novu vrstu lažnog snijega jer su stari trikovi bili preglasni i šuškavi. Uz to, kaosu je pridodalo to što je Donna Reed u jednoj sceni stvarno razbila prozor na prvu, iako je ekipa bila spremna da to odradi netko drugi, pa se taj kadar i danas spominje kao “najbolji slučajni trenutak”. 

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Film je s vremenom dobio i službenu “pečat trajanja”: 1990. uvršten je u National Film Registry u SAD-u, a AFI ga je stavio među najveće američke filmove svih vremena, na 11. mjesto na listi iz 1998., odnosno na 20. mjesto na listi iz 2007. 

I za kraj jedna bizarna crtica iz povijesti: u poslijeratnoj paranoji film je čak upao i u FBI priče, jer je zločesti Potter nekima zvučao kao “napad na bankare”, što danas zvuči suludo, ali pokazuje kakva je atmosfera tada bila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Barbara ispala iz Masterchefa: 'Svaki dan se izmjenjivalo puno emocija. Naučila sam mnogo'
ODLUČILE NIJANSE

Barbara ispala iz Masterchefa: 'Svaki dan se izmjenjivalo puno emocija. Naučila sam mnogo'

Malu prednost ću morati dati kandidatkinji koja je za nijansu imala bolje tanjure, a to je bila Renata, rekao je chef Marin. Barbara je odluku primila mirno
Glumac Antonio Agostini za 24sata o Pedru Pascalu, glumi, ljubavi i Đurđici: Živim snove!
ZVIJEZDA 'DIVLJIH PČELA'

Glumac Antonio Agostini za 24sata o Pedru Pascalu, glumi, ljubavi i Đurđici: Živim snove!

Sanja o velikoj obitelji, voli ribolov, glazbu i košarku. On je Antonio Agostini i trenutačno ga gledamo u ‘Divljim pčelama’ na RTL-u...
Lana Jurčević otkrila da čeka drugo dijete sa suprugom: U eri trbuha poput Djeda Božićnjaka
SRETNE VIJESTI

Lana Jurčević otkrila da čeka drugo dijete sa suprugom: U eri trbuha poput Djeda Božićnjaka

Ona i njen suprug žive u Jakarti, glavnom gradu Indonezije, u kojem Risto igra za indonezijski nogometni klub Persebaye Surabaye. U travnju 2020. rodila je prvo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025