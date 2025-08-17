U 31. godini života preminula je bivša ruska misica Ksenia Alexandrova. Prije nekoliko tjedana završila je u prometnoj nesreći i zadobila teške ozlijede glave.
Preminula bivša ruska misica: Imala je svega 30 godina...
Ksenia Alexandrova, ruski model i javna osoba, je u srpnju ove godine sudjelovala u prometnoj nesreći u Tverskoj oblasti. Los je istrčao na cestu i probio vjetrobransko staklo automobila. Alexandrova je bila na suvozačevom sjedalu i zadobila je ozljede glave. Njezin suprug koji je upravljao vozilom je rekao da se sve dogodilo jako brzo te da nije stigao reagirati, piše USMagazine.
Ksenia Alexandrova hospitalizirana je na odjelu intenzivne njege Instituta za hitnu medicinu Sklifosovski, ali je nakon više tjedana borbe preminula 12. kolovoza u dobi od 30 godina.
Ksenia Alexandrova bila je ruska manekenka, televizijska voditeljica, psihologinja i pobjednica natjecanja ljepote. Diplomirala je psihologiju na državnom sveučilištu u Moskvi.
Aleksandrova je predstavljala Moskvu na natjecanju za Miss Rusije 2017. i osvojila prvo mjesto. Predstavljala je Rusiju na natjecanju za Miss Universe 2017., ali se nije plasirala među 16 polufinalistica. Natjecanje je osvojila Demi-Leigh Nel-Peters iz Južne Afrike.
