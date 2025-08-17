Preminula bivša ruska misica: Imala je svega 30 godina...

Ksenia Alexandrova, ruski model i javna osoba, je u srpnju ove godine sudjelovala u prometnoj nesreći u Tverskoj oblasti. Los je istrčao na cestu i probio vjetrobransko staklo automobila. Alexandrova je bila na suvozačevom sjedalu i zadobila je ozljede glave. Njezin suprug koji je upravljao vozilom je rekao da se sve dogodilo jako brzo te da nije stigao reagirati, piše USMagazine.

Foto: Instagram

Ksenia Alexandrova hospitalizirana je na odjelu intenzivne njege Instituta za hitnu medicinu Sklifosovski, ali je nakon više tjedana borbe preminula 12. kolovoza u dobi od 30 godina.

Foto: Instagram

Ksenia Alexandrova bila je ruska manekenka, televizijska voditeljica, psihologinja i pobjednica natjecanja ljepote. Diplomirala je psihologiju na državnom sveučilištu u Moskvi.

Foto: Instagram

Aleksandrova je predstavljala Moskvu na natjecanju za Miss Rusije 2017. i osvojila prvo mjesto. Predstavljala je Rusiju na natjecanju za Miss Universe 2017., ali se nije plasirala među 16 polufinalistica. Natjecanje je osvojila Demi-Leigh Nel-Peters iz Južne Afrike.