TRAGEDIJA

Preminula bivša ruska misica: Imala je svega 30 godina...

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Preminula bivša ruska misica: Imala je svega 30 godina...
Foto: Instagram

U 31. godini života preminula je bivša ruska misica Kseni​​​​​​​a Alexandrova. Prije nekoliko tjedana završila je u prometnoj nesreći i zadobila teške ozlijede glave.

Ksenia Alexandrova, ruski model i javna osoba, je u srpnju ove godine sudjelovala u prometnoj nesreći u Tverskoj oblasti. Los je istrčao na cestu i probio vjetrobransko staklo automobila. Alexandrova je bila na suvozačevom sjedalu i zadobila je ozljede glave. Njezin suprug koji je upravljao vozilom je rekao da se sve dogodilo jako brzo te da nije stigao reagirati, piše USMagazine.

Foto: Instagram

Ksenia Alexandrova hospitalizirana je na odjelu intenzivne njege Instituta za hitnu medicinu Sklifosovski, ali je nakon više tjedana borbe preminula 12. kolovoza u dobi od 30 godina.

Foto: Instagram

Ksenia Alexandrova bila je ruska manekenka, televizijska voditeljica, psihologinja i pobjednica natjecanja ljepote. Diplomirala je psihologiju na državnom sveučilištu u Moskvi.

Foto: Instagram

Aleksandrova je predstavljala Moskvu na natjecanju za Miss Rusije 2017. i osvojila prvo mjesto. Predstavljala je Rusiju na natjecanju za Miss Universe 2017., ali se nije plasirala među 16 polufinalistica. Natjecanje je osvojila Demi-Leigh Nel-Peters iz Južne Afrike.

