Umrla zvijezda 'Igre prijestolja'

Bila je jedina Bondova djevojka koja je došla do oltara. Glumila je Tracy u filmu 'On Her Majesty's Secret Service' (1969.) i imala je čast da postane jedina Bondova supruga

<p>Glumica<strong> Diana Rigg</strong> preminula je u 83. godini života, javlja<a href="https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54106509"> BBC</a>. Gledatelji je najviše pamte po ulozi špijunke <strong>Emme Peel </strong>u britanskoj seriji 'The Avengers', a utjelovila je i <strong>Olennu Tyrell</strong> u legendarnoj 'Igri prijestolja'.</p><p>- Umrla je mirno rano jutros. Bila je kod kuće sa svojom obitelji koja traži privatnost u ovim teškim trenucima - rekao je njezin agent.</p><p>Bila je jedina <strong>Bondova </strong>djevojka koja je došla do oltara. Glumila je <strong>Tracy </strong>u filmu 'On Her Majesty's Secret Service' (1969.) i imala je čast da postane jedina Bondova supruga, a onda su je ubili samo nekoliko trenutaka nakon vjenčanja.</p><p>Rođena je je u blizini Doncastera 20. srpnja 1938. Dio djetinjstva provela je u Indiji gdje je njezin otac radio kao željeznički inženjer.</p>