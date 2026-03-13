Preminula glumica Jane Lapotaire, zvijezda serije Kruna

Britanska glumica Jane Lapotaire, poznata po ulozi u seriji The Crown, preminula je u 82. godini života. Vijest o njezinoj smrti objavljena je nakon što je glumica preminula 5. ožujka, iako uzrok smrti zasad nije poznat.

Smrt cijenjene umjetnice potvrdila je Royal Shakespeare Company, koja se emotivnom porukom oprostila od svoje dugogodišnje suradnice, piše Daily Mail.

„Tužni smo zbog vijesti o smrti naše počasne umjetničke suradnice Jane Lapotaire. Bila je doista briljantna glumica“, navodi se u priopćenju kazališne kuće.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

Lapotaire se ovoj prestižnoj kazališnoj kompaniji pridružila 1974. godine, kada je igrala Violu u Shakespeareovoj komediji Twelfth Night. Nekoliko godina kasnije ostvarila je jednu od svojih najpoznatijih kazališnih uloga – naslovnu ulogu u predstavi Piaf dramaturginje Pam Gems, za koju je osvojila i prestižne nagrade Laurence Olivier Award i Tony Award za najbolju glumicu.

Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih kazališnih i televizijskih uloga. Godine 1992. glumila je Gertrudu u Shakespeareovu Hamlet uz glumca Kenneth Branagh u režiji Adrian Noble. Njezine posljednje predstave za Royal Shakespeare Company bile su 2013. godine, kada je igrala vojvotkinju od Gloucestera u Richard II uz David Tennant, te 2015. kada je utjelovila kraljicu Izabelu u Henry V, obje u režiji Greg Doran.

Foto: Jim James/PRESS ASSOCIATION

Glumica iza sebe ostavlja sina Rowan Joffe, 53-godišnjeg scenarista i redatelja, kojeg je dobila u braku s filmskim redateljem Roland Joffe.

Za doprinos britanskoj kulturi imenovana je 2025. zapovjednicom Reda Britanskog Carstva – Commander of the Order of the British Empire. Njezino posljednje javno pojavljivanje bilo je u veljači 2026., kada je priznanje osobno preuzela u Windsor Castle.

Iza Jane Lapotaire ostaje impresivna karijera koja je trajala više od 60 godina, a kolege i publika pamte je kao iznimno talentiranu i karizmatičnu glumicu koja je obilježila britansku kazališnu i televizijsku scenu.