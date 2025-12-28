Preminula je Brigitte Bardot, slavna francuska glumica, javlja Guardian. Imala je 91 godinu i u posljednje vrijeme je imala zdravstvenih problema. Nakon što se povukla iz filmskog svijeta, Bardot se bavila aktivizmom, a posebice zaštitom životinja.

Rođena 1934. u imućnoj pariškoj obitelji, Brigitte Bardot nije imala sretno djetinjstvo. Odgajana uz strogu disciplinu, pobunila se protiv konzervativnih vrijednosti udajom za redatelja Rogera Vadima čim je napunila 18 godina. Upravo je Vadim prepoznao njezin sirovi talent i neukrotivu energiju te je pretvorio u svjetsku zvijezdu filmom "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine. Uloga Juliette Hardy, mlade žene koja traga za seksualnom slobodom i prkosi malograđanskim normama, katapultirala ju je u stratosferu slave.

Foto: profimedia

Njezin utjecaj bio je seizmički. Nije bila samo glumica; postala je kulturni fenomen. Francuska intelektualka Simone de Beauvoir opisala ju je u svom eseju "Sindrom Lolite" kao "lokomotivu ženske povijesti" i prvu istinski oslobođenu ženu poslijeratne Francuske. Svojom prepoznatljivom "košnica" frizurom, naglašenim očima i napućenim usnama, Bardot je postala utjelovljenje "joie de vivre" - radosti življenja koja je prkosila konvencijama. Do trenutka povlačenja sa filmskog platna 1973. godine, snimila je 47 filmova, izdala više od 60 pjesama i postala lice Francuske u svijetu.

No, iza blještavila i obožavanja krila se mračna stvarnost. Bardot je prezirala život zvijezde. U svojim memoarima i kasnijim intervjuima opisala je slavu kao kavez koji ju je gušio i uništavao. "Znam kakav je osjećaj biti lovina", izjavila je jednom, aludirajući na fotografe koji su je proganjali na svakom koraku, iskačući iz grmlja i kanti za smeće.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Ekstremna sramežljivost i "užas koji bi je ispunio u susretu s većinom ljudi" činili su joj glumački život nepodnošljivim. Svaki početak snimanja donosio joj je izbijanje herpesa uzrokovanog stresom. Žudjela je za anonimnošću, za mogućnošću da "mirno sjedi u bistrou" bez da je netko promatra, dodiruje ili traži fotografiju. Odluka da 1973. napusti filmsku industriju bila je, prema njezinim riječima, čin samoodržanja.

- Većina velikih glumica doživjela je tragičan kraj - rekla je, navodeći primjere poput Marilyn Monroe.

- Kada sam se oprostila od tog posla, od života raskoši i sjaja, spasila sam si život - rekla je.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

U industriji opsjednutoj mladošću, možda je najradikalniji čin Brigitte Bardot bio njezino odbijanje da se bori protiv vremena. Još 1973., netom nakon objave o povlačenju, na pitanje boji li se starenja, bez oklijevanja je odgovorila: "Nimalo, jer tu ne možemo ništa. To je potpuno prirodno."

Taj stav nikada nije promijenila. Dok su se njezine kolegice okretale estetskoj kirurgiji, Bardot je dopustila prirodi da učini svoje. Fotografije iz njezinih kasnijih godina prikazuju ženu čija srebrna kosa nije dotaknuta bojom i čije lice nosi tragove proživljenog života, bez filera i botoksa.