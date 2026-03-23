TUŽNA VIJEST

Preminula je glumica iz serije Supernatural u 52. godini

Preminula je glumica iz serije Supernatural u 52. godini
Fleming je bila poznata po ulogama u serijama iZombie i Supernatural, gdje je glumila Karen Singer, suprugu Bobbyja Singera. Umrla je od komplikacija uzrokovanih rakom dojke

Admiral

Kanadska glumica Carrie Anne Fleming preminula je 26. veljače u 52. godini od komplikacija uzrokovanih rakom dojke u Sidneyju. Vijest je potvrdio njezin kolega iz serije Supernatural, Jim Beaver.

Fleming je bila poznata po ulogama u serijama iZombie i Supernatural, gdje je glumila Karen Singer, suprugu Bobbyja Singera. Karijeru je započela ulogom u seriji Viper te kratkim, neimenovanim pojavljivanjem u filmu Happy Gilmore s Adamom Sandlerom, nakon čega je ostvarila gotovo tri desetljeća dugu karijeru na filmu i televiziji.

Na televiziji se pojavila i u serijama Supergirl, UnREAL, Motive, Continuum, Package Deal, Alice, Knights of Bloodsteel, The 4400, The L Word i Smallville.

Glumila je i u filmovima Good Luck Chuck i Married Life, a pojavila se i u TV filmu The Unauthorized Full House Story gdje je glumila majku glumice Candace Cameron Bure, poznate po ulozi DJ Tanner u seriji Full House.

Iza sebe je ostavila kćer Madalyn Rose.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

