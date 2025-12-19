Obavijesti

U 91. GODINI ŽIVOTA

Preminula je May Britt, holivudska zvijezda i bivša supruga Sammyja Davisa Jr.

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Preminula je May Britt, holivudska zvijezda i bivša supruga Sammyja Davisa Jr.
Foto: MPNC

Legendarna glumica ostat će zapamćena po ulogama u filmovima Plavi anđeo, Mladi lavovi i Murder, Inc., ali i po nastupima na televiziji, uključujući popularnu seriju Nemoguća misija

Američko-švedska glumica May Britt, jedna od prepoznatljivih holivudskih zvijezda pedesetih i šezdesetih godina te bivša supruga legendarnog zabavljača Sammyja Davisa Jr., preminula je u 91. godini života. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin sin, a glumica je umrla prirodnom smrću 11. prosinca u medicinskom centru Providence Cedars-Sinai Tarzana u Kaliforniji, javlja Daily Mail.

May Britt publici je ostala zapamćena po ulogama u filmovima Plavi anđeo, Mladi lavovi i Murder, Inc., ali i po nastupima na televiziji, uključujući popularnu seriju Nemoguća misija. Iako joj je filmska karijera s vremenom usporila, njezin utjecaj na zlatno doba Hollywooda ostao je snažan.

Rođena kao Majbritt Wilkens 22. ožujka 1934. u Lidingöu u Švedskoj, Britt je odrasla u skromnoj obitelji. Sudbonosni preokret dogodio se kada ju je sa samo 18 godina, dok je radila kao asistentica fotografa u Stockholmu, zapazio legendarni talijanski producent Carlo Ponti. Taj susret otvorio joj je vrata filmske industrije, najprije u Italiji, a potom i u Hollywoodu, gdje je 1957. potpisala ugovor s 20th Century Foxom.

Swedish Actress May Britt Has Passed Away **FILE PHOTOS**
Foto: MPNC

Jedna od njezinih najznačajnijih uloga bila je ona kabaretske pjevačice Lole-Lole u remakeu filma Plavi anđeo iz 1959. godine, kojom je učvrstila status holivudske zvijezde. Publiku i kritiku oduševila je i u ratnoj drami Mladi lavovi, u kojoj je glumila uz Marlona Branda.

Posebnu pažnju javnosti izazvao je njezin brak sa Sammyjem Davisom Jr., s kojim se vjenčala 1960. godine. Njihova je veza u to vrijeme bila izuzetno kontroverzna jer su međurasni brakovi još uvijek bili zabranjeni u brojnim saveznim državama SAD-a. Unatoč pritiscima i kritikama, par je ostao zajedno osam godina i dobio kćer Tracey, a kasnije su posvojili i dvojicu sinova.

Brak je okončan 1968. godine, a Britt se kasnije povukla iz središta filmske industrije, iako je povremeno nastupala na televiziji. O svom odnosu s Davisom Jr. kasnije je govorila s emocijama, ističući kako je bila zahvalna što je imala priliku udati se za čovjeka kojeg je voljela.

GLUMILA U HIT SERIJAMA Australska glumica Rachael Carpani preminula u 46. godini
Australska glumica Rachael Carpani preminula u 46. godini

U privatnom životu Britt se ponovno udala 1993. godine za Lennarta Ringquista, s kojim je ostala do njegove smrti 2017. godine. Tragično, njezina kći Tracey preminula je 2020. godine u 59. godini života.

May Britt iza sebe je ostavila sinove, sestru i šestero unučadi. Odlaskom ove glumice Hollywood se oprostio od jedne od posljednjih zvijezda ere koja je obilježila povijest svjetske kinematografije.

