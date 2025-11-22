Obavijesti

ZBOGOM, GLAZBENA DIVO

Preminula je Ornella Vanoni

Preminula je Ornella Vanoni
Jedan od najljepših glasova Italije, i pjevačica čiju ste pjesmu 'L’Appuntamento' sigurno čuli u filmovima poput 'Oceanovih 12' ili u seriji 'Bijeli lotos', preminula je dva mjeseca nakon rođendan

Talijanska glazbena diva Ornella Vanoni preminula je u 92. godini u svom domu u Milanu od srčanog zastoja. Liječnici hitne medicinske službe brzo su došli na njezinu kućnu adresu u nadi da će joj uspjeti pomoći, ali je već pronađena mrtva, piše talijanski Il Mattino. Jedan od najljepših glasova Italije, i pjevačica čiju ste pjesmu 'L’Appuntamento' sigurno čuli u filmovima poput 'Oceanovih 12' ili u seriji 'Bijeli lotos', preminula je dva mjeseca nakon rođendan.

Rođena je 1934. u uglednoj milanskoj obitelji, a odrasla između Švicarske, Velike Britanije i Francuske. Njezina je glazbena karijera procvjetala 1960-ih, kad se proslavila pjesmama inspiriranima milanskim podzemljem. Zbog takvog repertoara dobila je nadimak 'Cantante della mala'. Nakon tog razdoblja okrenula se ljubavnim baladama, među kojima su hitovi 'Senza fine', 'Domani è un altro giorno' i 'L’Appuntamento' postali klasici talijanske glazbe.

IMALA JE 58 GODINA Iznenadna preminula glumica iz serije 'Bračne vode', zvali su je latinskom Marilyn Monroe
Iznenadna preminula glumica iz serije 'Bračne vode', zvali su je latinskom Marilyn Monroe

Tijekom karijere prodala je više od 55 milijuna albuma te objavila oko 40 studijskih izdanja. Do samog kraja ostala je aktivna u javnosti, poznata po svom britkom humoru i iskrenim nastupima.

Vanoni je bila poznata i kao modna ikona. Blisko je surađivala s dizajnerima poput Giannija Versacea, a Giorgio Armani i Valentino često su stvarali kreacije nadahnute njezinim prepoznatljivim izgledom, crvenom kosom i elegantnom jednostavnošću. O smrti je govorila bez dramatiziranja i s karakterističnim humorom. 

- Kovčeg neka bude jeftin, ionako želim biti kremirana. Bacite me u more, možda u Veneciji. A haljinu već imam - Dior - poručila je jednom prilikom.

Italian singer Ornella Vanoni
U svojim memoarima opisala je samu sebe ovako: 'Jedna sam od onih žena. Žena u plamenu, krhka i puna nježnosti, skrivena iza nervoze, elegancije i malo sarkazma. Očajna i sretna. Sama i slavljena. Bijesna i nježna'.

