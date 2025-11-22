Preminula je Ornella Vanoni

Talijanska glazbena diva Ornella Vanoni preminula je u 92. godini u svom domu u Milanu od srčanog zastoja. Liječnici hitne medicinske službe brzo su došli na njezinu kućnu adresu u nadi da će joj uspjeti pomoći, ali je već pronađena mrtva, piše talijanski Il Mattino. Jedan od najljepših glasova Italije, i pjevačica čiju ste pjesmu 'L’Appuntamento' sigurno čuli u filmovima poput 'Oceanovih 12' ili u seriji 'Bijeli lotos', preminula je dva mjeseca nakon rođendan.

Rođena je 1934. u uglednoj milanskoj obitelji, a odrasla između Švicarske, Velike Britanije i Francuske. Njezina je glazbena karijera procvjetala 1960-ih, kad se proslavila pjesmama inspiriranima milanskim podzemljem. Zbog takvog repertoara dobila je nadimak 'Cantante della mala'. Nakon tog razdoblja okrenula se ljubavnim baladama, među kojima su hitovi 'Senza fine', 'Domani è un altro giorno' i 'L’Appuntamento' postali klasici talijanske glazbe.

Tijekom karijere prodala je više od 55 milijuna albuma te objavila oko 40 studijskih izdanja. Do samog kraja ostala je aktivna u javnosti, poznata po svom britkom humoru i iskrenim nastupima.

Vanoni je bila poznata i kao modna ikona. Blisko je surađivala s dizajnerima poput Giannija Versacea, a Giorgio Armani i Valentino često su stvarali kreacije nadahnute njezinim prepoznatljivim izgledom, crvenom kosom i elegantnom jednostavnošću. O smrti je govorila bez dramatiziranja i s karakterističnim humorom.

- Kovčeg neka bude jeftin, ionako želim biti kremirana. Bacite me u more, možda u Veneciji. A haljinu već imam - Dior - poručila je jednom prilikom.

Foto: Profimedia

U svojim memoarima opisala je samu sebe ovako: 'Jedna sam od onih žena. Žena u plamenu, krhka i puna nježnosti, skrivena iza nervoze, elegancije i malo sarkazma. Očajna i sretna. Sama i slavljena. Bijesna i nježna'.