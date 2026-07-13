Preminula je Snježana Vego, dizajnerica koja je odjenula Rivu za pobjedu na Eurosongu

Hrvatska umjetnička i modna scena ostala je siromašnija za jedno od svojih najistaknutijih imena. U nedjelju, 12. srpnja 2026. godine, u 71. godini života preminula je Snježana Vego, svestrana modna dizajnerica, kostimografkinja i dugogodišnja sveučilišna profesorica. Njezin ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja, u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Rođena u Zagrebu 1956., Snježana Vego diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti, a svoj je rad od početka gradila na spoju slikarstva i dizajna tekstila. Od 1978. bila je članica ULUPUH-a, a njezina karijera obuhvaćala je više od pet desetaka modnih događanja i samostalnih izložbi. Surađivala je s brojnim kazalištima poput HNK u Zagrebu, Komedije, Gavelle i Narodnog pozorišta u Sarajevu. Kao dugogodišnja profesorica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu odgojila je generacije dizajnera, prenoseći im strast prema istraživanju materijala.

Njezina umjetnička filozofija sažeta je u misli koju je zabilježila kritičarka Ana Lendvaj: “Nije to odjeća, to je duša”. Smatrala je da tijelo i kosti nestaju, a ostaje samo odjeća kao izraz unutarnjeg stanja. Tu “modnu duševnost” najjasnije je izražavala kroz dizajn tekstila, koji je smatrala svojim primarnim nervom. Svoju fascinaciju Japanom i tamošnjom estetikom pretočila je 2018. godine u izložbu “Moj Japan”, kojom je obilježila 40 godina rada, predstavivši autorske kimone oslikane tehnikama batika.

Iako je ostavila dubok trag u visokoj modi i kazališnoj umjetnosti, široj je javnosti ipak najpoznatija po kostimima za grupu Riva na Eurosongu 1989. godine. Njezin pristup bio je daleko od pukog odijevanja izvođača. Poslu je pristupila kao cjelovitom kostimografskom projektu. Iz Švicarske, gdje se natjecanje održavalo, tražila je uzorke materijala s pozornice kako bi savršeno uskladila boje i svjetla.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

​- Tome sam poslu prišla kao da radim kostimografiju. Imala sam scenski pokret, imala sam scenografiju i to je baza. Činilo mi se da su velike mase crnog i bijelog dobre jer dobro primaju sve boje na sebe, a ujedno su i dobar kontrast - prisjetila se Vego.

Bila je svjesna opasnosti da velika scena "pojede" izvođača, stoga je osmislila je vizualno pamtljiva rješenja. Bijela haljina Emilije Kokić s crnim grafizmom i upečatljivim crvenim detaljem postala je kultna. No, iza savršenog izgleda stajala je i jedna simpatična anegdota koja svjedoči o njezinoj predanosti. Pjevačica Emilija Kokić imala je dugu kosu i nije se željela ošišati na kratko, kako je bilo zamišljeno.

​- Emilija je plakala, nije se dala ošišati. Došla sam do njih, ona plače, dečki je smiruju, ali ne ide. Rekla sam joj da ima divan profil i vrat za kratku frizuru, a ona meni da imam i ja. Na kraju sam sjela na stolac i rekla frizerki: 'Šišajte mene!' - ispričala je Vego.

Te je večeri i sama dobila kratku frizuru, ali je uspjela ohrabriti pjevačicu. Bio je to potez koji je zaokružio pobjednički imidž i pokazao profesionalnost koja je definirala čitavu njezinu karijeru.

*uz korištenje AI-ja



