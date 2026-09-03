Preminula je zvijezda Disney Channela Carla Jeffery (33)

Zvijezda Disney Channela Carla Jeffery, najpoznatija po ulozi vedre navijačice Bree u popularnoj filmskoj franšizi "Zombies", preminula je u dobi od samo 33 godine. Njezina agencija za talente potvrdila je tragičnu vijest 1. rujna 2026. godine, a uzrok smrti zasad nije javno objavljen, ostavljajući obožavatelje i kolege u šoku i tuzi.

Vijest o smrti potvrđena je u dirljivoj izjavi koju je na Instagramu podijelila Carlijina agencija za talente Alexanders Talent, a koja je mladu glumicu zastupala od njezine dvanaeste godine, prateći njezin put od dječje zvijezde do ostvarene glumice.

"S dubokom tugom dijelimo vijest o odlasku naše voljene Carle Jeffery, koja je preminula 1. rujna 2026. u dobi od samo 33 godine. Carla se pridružila obitelji Alexanders Talent Management s 12 godina. Više od 20 godina imali smo privilegiju gledati je kako raste u predivnu, živahnu i nevjerojatno talentiranu ženu čiji je blistavi osmijeh mogao osvijetliti svaku prostoriju."

U priopćenju se dalje navodi kako je Carla s godinama postala više od klijentice te da su je smatrali dijelom obitelji, a njezinu prisutnost opisali su kao zaraznu i pozitivnu.

"Pamtit ćemo njezin zarazan osmijeh, njezin smijeh, njezin talent i predivno svjetlo koje je nosila sa sobom kamo god je išla."

Izjava je završila porukom sućuti i molbom za poštivanje privatnosti obitelji. "Naša srca su uz Carlinu obitelj i voljene u ovom teškom trenutku. Molimo da se poštuje njihova privatnost dok tuguju zbog ovog nezamislivog gubitka. Počivaj u ljepoti, Carla. Tvoje svjetlo nikada neće biti zaboravljeno."

Carla Jeffery stekla je svjetsku slavu ulogom Bree u originalnom glazbenom filmu "Zombies" iz 2018. godine. Kao energična i odana navijačica, brzo je postala jedan od najomiljenijih likova među mlađom publikom. Svoju je ulogu s jednakim entuzijazmom ponovila i u dva uspješna nastavka, "Zombies 2" iz 2020. i "Zombies 3" iz 2022. godine. Osim u igranim filmovima, liku Bree posudila je glas i u nekoliko animiranih spin-off serija, dodatno učvrstivši svoj status Disneyjeve ikone.

Foto: IMAGO/Charlie Steffens/IMAGOSTOC

Iako je najpoznatija po radu s Disney Channelom, Carla je ostvarila uloge i u nizu drugih popularnih serija, pokazujući svoju glumačku svestranost. Pojavila se u projektima poput "Bez oduševljenja, molim" (Curb Your Enthusiasm), "Southland", "iCarly", "Sretno, Charlie", "Američki vandal", "Laži mi" (Lie to Me) i "Suburgatory". Svoju glumačku karijeru započela je sa samo dvanaest godina ulogom u filmu "Phat Girlz" iz 2006. godine, gdje je glumila uz Mo'Nique.

Rođena je u Houstonu, a imala je brata blizanca, Carlona Jefferyja, koji je također glumac poznat po ulozi u Disneyjevoj seriji "A.N.T. Farm".

Osim po svom talentu, Carla je bila poznata i po svojoj hrabrosti da javno govori o zdravstvenim izazovima. Godine 2022. u intervjuu za Epilepsy Foundation otkrila je da joj je epilepsija, neurološki poremećaj koji uzrokuje napadaje, dijagnosticirana kada je imala osamnaest godina. Priznala je da je u početku oklijevala govoriti o svom stanju zbog straha da bi to moglo negativno utjecati na njezinu karijeru u industriji zabave, koja je poznata po velikim pritiscima i zahtjevnim rasporedima, osobito za mlade izvođače.

Ključan trenutak dogodio se na setu prvog filma "Zombies", kada je doživjela napadaj. To ju je iskustvo potaknulo da postane otvorenija o svojoj dijagnozi i iskoristi svoju platformu za podizanje svijesti. Njezina priča postala je izvor snage za mnoge koji se suočavaju sa sličnim izazovima, a svojom je otvorenošću rušila stigme povezane s bolešću.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

"Želim biti inspiracija. Želim da znate da možete raditi što god želite unatoč svemu", izjavila je tada, šaljući snažnu poruku o ustrajnosti.

Iznenadna smrt mlade glumice potaknula je lavinu dirljivih poruka i izraza sućuti od strane obožavatelja i kolega iz industrije koji su isticali njezinu dobrotu i vedar duh. Njezini kolege iz franšize "Zombies" podijelili su svoja slomljena srca na društvenim mrežama.

Milo Manheim, koji je glumio Zeda, napisao je: "Carla. Najslađa osoba koju sam ikad upoznao. Volim te." Na svojim Instagram pričama podijelio je i isječak Carle kako pleše u seriji "iCarly", uz poruku: "Volim te, Carlaboo. Najslađa, najljubaznija osoba puna ljubavi."

Njegova kolegica Chandler Kinney izrazila je tugu riječima: "Najsjajnije svjetlo u svakoj prostoriji u koju bi ušla. Najljubaznija osoba koju ste mogli upoznati. Najljepša duša. Ovo ne djeluje stvarno."

Foto: Hutchins Photo / IPA

Trevor Tordjman, koji se također pojavio u franšizi, komentirao je: "Trenutno sam bez riječi... Nikad neću zaboraviti tvoju energiju i duh, Carla."

Na njezinom službenom Instagram profilu objavljena je poruka koja sažima osjećaje mnogih: "Možda je otišla s ovog svijeta, ali ne i iz naših srca. Počivaj u miru, Carla J. Jeffery."

*uz korištenje AI-ja



